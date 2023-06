Cloud Temple renforce la résilience de ses infrastructures Cloud « souveraines » en ouvrant une nouvelle zone de disponibilité hébergée dans le célèbre datacenter parisien TH3 de Telehouse.

Cloud Temple n’est pas le fournisseur de cloud français le plus connu, il n’en demeure pas moins l’un des rares fournisseurs certifiés SecNumCloud et répondant donc aux critères de Cloud de Confiance du gouvernement français. Un effort pour proposer sur toutes ses infrastructures les plus hauts standards de sécurité de l’ANSSI qui a de quoi susciter l’intérêt non seulement des administrations françaises, OIV et OSE françaises mais aussi les entreprises en quête de conformité et d’alignement avec l’esprit Cloud Souverain du gouvernement français.

Dans le cadre de sa montée en puissance et de renforcement de sa cyber-résilience, Cloud Temple recherchait un site supplémentaire suffisamment distant de l’agglomération parisienne pour garantir la continuité d’activité en cas d’incident sur un de ses sites actuels. Le fournisseur cloud annonce qu’il va héberger ses solutions IaaS dans le datacenter TH3 Paris Magny de Telehouse. Situé à Magny-Les-Hameaux, au Sud-Ouest de Paris, à une trentaine de kilomètres de la capitale, ce datacenter hyperscale est l’un des plus connus avec ses services de colocation, d’interconnexion et de cloud.

« Les enjeux et les objectifs de Cloud Temple ont évolué avec la maturité technologique de ses solutions cloud, observe Foucault de Bonneval, Responsable Réseaux & Télécoms chez Cloud Temple. La qualité du partenariat avec Telehouse et l’écoute de nos besoins ont joué un rôle clé pour faciliter le déploiement de la nouvelle instanciation du cloud de confiance. »

Afin de satisfaire aux exigences de la qualification SecNumCloud, Telehouse a mis à la disposition de Cloud Temple une salle IT respectant tous les critères de conformité. Cet espace hautement sécurisé et étanche à toute intrusion extérieure superpose les couches de sécurités nécessaires à l’obtention de la qualification de l’ANSSI : Sécurité physique, Sécurité d’infrastructure, Sécurité logique et anti-cyber, Certification ISO 27001 & HDS.

« La performance du site a permis de faire évoluer notre stratégie d’hébergement, précise Foucault de Bonneval. Le datacenter Telehouse 3, au départ simple site de repli, est devenu un site de production à part entière, avec une augmentation progressive de la capacité. Cloud Temple est aujourd’hui l’un des quatre IaaS français qualifiés SecNumCloud grâce notamment à son infrastructure adossée au datacenter de Telehouse 3 Paris Magny. »

Rappelons que Cloud Temple a de grandes ambitions désormais. Le fournisseur a récemment dévoilé sa roadmap technologique jusqu’en 2025 qui doit notamment l’amener à étendre ses services labellisés SecNumCloud avec notamment l’arrivée d’un « stockage S3 de confiance« , du 1er « PaaS de confiance » axé sur la conteneurisation, de 5 offres « DBaaS de confiance » (PostgreSQL, Redis, Kafka, MySQL, MongoDB) et de nouveaux services de sécurité (Bastion, micro-segmentation, Secrets Manager).

