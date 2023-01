Selon les données TradingPlatforms.com, les revenus du cloud public devraient connaître une croissance de plus de 26% en 2023 pour atteindre 525 milliards de dollars à l’échelon mondial.

Le cloud public a connu une forte croissance partout dans le monde ces dernières années. Une croissance accélérée par les besoins de transformation au moment de la crise Covid et qui a servi des opérateurs européens mais plus encore les grands fournisseurs chinois (Alibaba cloud, Tencent, …) et américains (AWS, Azure, Google Cloud…).

Alors que la crise économique s’installe et que les entreprises cherchent désormais à faire plus en dépensant moins, certains s’inquiètent d’un potentiel fort ralentissement des revenus des clouds publics. En témoigne la chute de l’action Microsoft la semaine dernière après que les analystes financiers d’UBS aient émis des réserves quant à la capacité d’Azure de poursuivre sa croissance.

Selon les données présentées par TragindPlatforms.com, il n’y a pourtant pas matière à affolement. Celles-ci projettent des dépenses mondiales dans le cloud public à hauteur de 525,6 milliards de dollars (contre 415 milliards de dollars en 2022 et 214 milliards en 2019). Soit une croissance de 26,7 % en un an. Autre bonne nouvelle pour les hyperscalers, le segment du IaaS connaîtra la plus forte croissance en 2023 avec 35% (pour atteindre 158,4 milliards de dollars) alors que le SaaS, lui, n’affichera qu’une croissance de 18% (soit 254 milliards de dollars), le PaaS dépassant pour la première fois les 100 milliards de dollars de revenus annuels (avec 113 milliards et une croissance de plus de 34%).

Et selon les analystes, l’hyperscaler AWS conservera sa première place avec 16,3% du marché, et sera de plus en plus talonné par Microsoft Azure avec 14,5% de parts de marché.

Les USA restent le pays des dépenses dans le cloud public avec 258,1 milliards de dollars dépensés en 2023 (soit 50% des revenus totaux des clouds publics) contre 54,2 milliards pour la Chine, 21,1 milliards de dollars pour l’Allemagne, 20 milliards de dollars pour le Royaume Uni, 18,3 milliards de dollars pour le Japon. Mauvaise nouvelle pour les fournisseurs français, la France n’est pas dans le Top 5 ce qui doit encourager un peu plus les OVHcloud, Outscale, Scaleway et autre CloudTemple ou NumSpot à viser au-delà des frontières nationales pour aller chercher des clients notamment en Allemagne.

Reste à vérifier dans 12 mois si toutes ces projections se seront révélées vraies, le monde d’incertitude dans lequel nous évoluons rendant de telles « prédictions » potentiellement hasardeuses.

À lire également :