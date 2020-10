Alors que les pouvoirs politiques ne jurent plus que par le cloud souverain et que les débats autour de l’hébergement des données de santé du Health Data Hub s’éternisent, les clouds français ont toutes les cartes en main pour faire valoir leurs atouts. Et 3DS Outscale conforte sa position.

3DS Outscale, la filiale cloud de Dassault Système annonce aujourd’hui l’ouverture d’une seconde région estampillée « Cloud Secteur Public » arborant le sésame de l’ANSSI, la très recherchée certification SecNumCloud.

La certification SecNumCloud émise par l’ANSSI garantit aux organisations publiques, parapubliques, et aux entreprises stratégiques comme les Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) qu’elles s’appuient sur un environnement Cloud respectueux des données personnelles et présentant le plus haut niveau de sécurité.

Rappelons que 3DS Outscale avait déjà reçu les certifications HDS (Hébergeur de données de santé) et SecNumCloud en décembre 2019 en inaugurant une première région IaaS dédiée au secteur public français. Il était à l’époque le seul fournisseur d’infrastructure IaaS dans le cloud à recevoir la certification SecNumCloud. Près d’un an plus tard, il le demeure et s’offre même une seconde région alors que OVHcloud, Worldline et Cloud Temple sont toujours en cours de qualification auprès de l’ANSSI et n’ont pas reçu le précieux sésame.

En matière de stockage cloud, OODrive est également certifié SecNumCloud.

« Le visa SecNumCloud est un gage de confiance qui permet à 3DS OUTSCALE de prouver concrètement qu’il est conforme au plus haut niveau de sécurité et qu’il adopte les bonnes pratiques requises en matière de sécurisation des données. C’est avec beaucoup de fierté et la profonde conviction de répondre aux enjeux essentiels de sécurité et de souveraineté pour nos clients, que nous inaugurons ce jour notre deuxième région qualifiée SecNumCloud. Cela confirme le savoir-faire de 3DS OUTSCALE et c’est avec beaucoup d’enthousiasme pour nos perspectives de croissance que nous fêtons notre première décennie aujourd’hui », déclare Servane Augier, Directrice Générale Déléguée 3DS OUTSCALE