Atlassian outille les équipes de développement avec une large panoplie de solutions collaboratives. L’éditeur a intégré ces derniers entre eux et avec des logiciels tiers. Il annonce 10 milliards d’actions automatisées qui ont été exécutées sur sa plateforme Automation pour Jira, depuis son lancement en 2020.

L’éditeur australien Atlassian est spécialisé depuis sa création en 2002 dans les outils dédiés au développement agile. Initialement connu pour son logiciel de gestion de projet Jira, il a depuis étendu sa gamme à des outils collaboratif comme Confluence ou Trello, ou encore de dépôt de code de sources, comme Bitbucket. Il a également étendu sa gamme avec entre autres Jira Service Management un logiciel de gestion d’incidents destinés au Ops.

Atlassian annonce une mise à jour de sa boite à outils comportant de nombreuses nouvelles fonctionnalités d’automatisation entre ses propres logiciels et également, avec des outils ou des plateformes tiers.

L’éditeur a, par exemple, développé des connexions natives entre Jira, Confluence et les outils de gestion automatisée des versions. Grâce à ces intégrations, un administrateur Jira peut facilement connecter les domaines Confluence. Il peut également synchroniser LaunchDarkly, un outils tiers de gestion des mises à jour, avec Jira afin que des feature flags (fonctionnalités développées en parallèle) soient automatiquement créés lorsqu’un développeur lance un Epic, en d’autres mots une mise à jour, et ce, même depuis son environnement de développement intégré.

Pour rappel, un feature flags permet de développer des versions de fonctionnalités en parallèle pour pouvoir les activer ou les désactiver sans avoir à redéployer l’application « mère ». L’avantage est bien sûr que le projet pris en charge par Jira sera mis à jour sans intervention manuelle.

Autre illustration de cette automatisation renforcée, un administrateur Jira peut configurer des automatisations bidirectionnelles pour lancer facilement la création de branches dans Bitbucket, GitHub ou GitLab, en passant de manière transparente de la gestion de code à la gestion de projet.

Confluence, le logiciel collaboratif a également été interfacé avec des outils tiers. Un administrateur de « Confluence Cloud Premium » et « Enterprise » peut par exemple mettre à jour les équipes via Slack ou Microsoft Teams.

Côté Ops, la création d’incidents devient automatisable. Une nouvelle connexion avec AWS permet aux Ops d’être prévenus et de redémarrer un serveur défaillant par exemple sans quitter Jira Service Management.

Atlassian a également étendu les connexions entre les outils CI/CD (notamment GitHub, GitLab, Bitbucket Pipelines) et Jira Service Management pour automatiser la création des demandes de modification. Les développeurs n’ont plus à les créer manuellement et les équipes d’exploitation reçoivent un historique pour chaque changement.

