Avec ses solutions Jira, Confluence, Bamboo, Bitbucket et Trello, Atlassian est un des acteurs phares de l’univers DevOps et de la collaboration entre équipes. Son PDG France, Tristan Ouin, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Créé en 2002 et basé à Sydney en Australie, Atlassian développe des logiciels de collaboration et de productivité qui aide les équipes de développeurs à organiser, discuter et mener à bien un travail commun. Au fil des années, ses solutions se sont imposées comme des briques clés de bien des chaînes DevOps en entreprise. L’éditeur compte ainsi quelques clients prestigieux comme ArianeGroup, la Nasa, General Motors, Spotify, Air France, Capgemini…

Avec Guy Hervier, le PDG d’Atlassian France, Tristan Ouin évoque la montée en puissance des approches DevOps dans les entreprises et pourquoi ces approches ont montré toute leur pertinence durant l’année pandémique écoulée. Il revient également sur la grande actualité d’Atlassian : le lancement après plus de deux ans de développement de sa nouvelle plateforme de développement Forge. À quoi sert-elle et qu’offre-t-elle de nouveau ? Vous saurez tout sur Forge, sur la dernière évolution de Confluence et sur Atlassian…