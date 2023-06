Bien aidé par Bing Chat et le buzz médiatique autour de l’IA générative, Microsoft Edge connaît un regain de notoriété tout en restant bien loin de Chrome et Safari.

Si l’on en croit la dernière étude Atlas VPN, le navigateur Web de Microsoft a gagné plus de 50 millions d’utilisateurs en trois mois et approche désormais les 300 millions d’utilisateurs, soit le double du nombre d’utilisateurs de Firefox!

C’est un beau succès pour Microsoft qui a savamment su jouer sur le buzz médiatique autour de ChatGPT, GPT-4 et Bing Chat pour imposer l’usage de son navigateur Web sur PC.

Merci l’IA

Un succès très relatif cependant si on compare l’audience du navigateur Microsoft a celle des deux premiers du classement. Chrome conserve de très loin la première place du classement avec plus de 3 milliards d’utilisateurs devant Apple et son navigateur Safari (navigateur par défaut des Mac, iPhone et iPad) qui dépasse de peu le milliard d’utilisateurs.

Edge n’est pas le seul à avoir connu un coup de boost grâce à l’IA. En effet, Opera est désormais, selon Atlas VPN, passé juste devant Firefox pour la première fois et compte désormais 151 millions d’utilisateurs. Un gain de position notamment lié à l’introduction de fonctionnalités IA mais aussi à Opera GX Browser, un navigateur inspiré de l’univers Gaming qui séduit gamers et amoureux de personnalisation.

Le plein de nouvelles fonctionnalités

Microsoft compte profiter de ce regain d’intérêt pour son navigateur. L’éditeur multiplie les mises à jour et nouvelle fonctionnalité. On sait qu’il prépare une version de Edge dédiée au monde de l’entreprise (avec une fonction permettant d’automatiquement séparer les activités d’entreprise des activités personnelles) et intégrant des fonctionnalités avancées de management et de sécurisation à distance avec la volonté d’imposer Edge comme le navigateur de prédilection pour l’entreprise.

Mais l’éditeur a également annoncé plusieurs autres améliorations. Ainsi une nouvelle icône devrait permettre désormais de nettoyer son historique de navigation en un seul clic. De même la « Sidebar », ce volet latéral permettant d’accéder à Bing Chat, Microsoft 365 et des accessoires très utiles, va devenir une plateforme ouverte permettant aux entreprises et aux développeurs d’y ajouter leurs propres modules. Par ailleurs, la fonction Bing Chat de cette sidebar va s’enrichir d’une fonction très utile pour exporter vos discussions avec l’IA vers Word, PDF ou un format texte.

Microsoft a récemment introduit dans Edge une fonctionnalité collaborative en Preview depuis plusieurs mois : les Workspaces. Ils permettent à un ensemble de personnes (des collaborateurs d’une même équipe) d’afficher ensemble les mêmes onglets et de plus facilement partager des sites intéressants dans le cadre d’un projet en cours.

Autre nouveauté récemment introduite auprès des Insiders, Edge va intégrer un VPN (animé par CloudFlare). Jusqu’ici, sa version gratuite était limitée à 1 Go de transfert de données. Désormais, si vous vous identifiez avec un compte Microsoft, Edge offrira 5 Go de données transférées par VPN tous les mois. Voilà qui rend son usage bien plus utile et intéressant.

Enfin, Microsoft expérimente auprès des Insiders une nouvelle fonctionnalité transformant son navigateur Web en lecteur photos. On ignore si cette fonctionnalité qui n’a pas été officiellement annoncée verra vraiment le jour prochainement. Mais elle montre que Microsoft continue d’explorer de nouvelles expériences basées sur son navigateur.

