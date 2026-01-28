La deeptech française C12 et l’éditeur israélien Classiq annoncent un partenariat visant à faciliter le développement d’applications quantiques. L’émulateur Callisto de C12 est désormais intégré à la plateforme de développement Classiq. De quoi donner dès aujourd’hui de la visibilité à son futur ordinateur FTQC.

Pendant que certaines DeepTech tentent de trouver des débouchés pratiques aux imparfaites machines NISQ, d’autres préfèrent concentrer tous leurs efforts sur les machines à correction d’erreur et capables d’être déployées à l’échelle, les ordinateurs quantiques FTQC.

C’est notamment le cas de C12, une deeptech française issue du CNRS et du Laboratoire de Physique de l’École Normale Supérieure de Paris. Elle développe des ordinateurs quantiques basés sur qubits de spin piégés dans des nanotubes de carbone, un matériau d’une pureté exceptionnelle qui permet de minimiser les erreurs quantiques. Cette approche confère aux qubits une cohérence record et un faible niveau de bruit, deux caractéristiques essentielles pour construire des machines capables de passer à l’échelle.

Reste que l’informatique quantique est encore un vaste chantier qui impose de réinventer toute… l’informatique. Du hardware au logiciel, en passant par les algorithmes, les bibliothèques, les compilateurs, les outils de développement. Car l’approche du développement quantique est radicalement différente de celle de l’informatique classique.

La jeune pousse Classiq, basée à Tel Aviv, est spécialisée dans le développement de logiciels quantiques. Sa plateforme permet de concevoir des algorithmes à un niveau d’abstraction élevé, puis de les compiler automatiquement en circuits optimisés pour différents types de matériels quantiques. La solution prend en charge les principales technologies de processeurs quantiques : supraconducteurs, pièges ioniques, atomes neutres, qubits CAT et spin.

Callisto intégré à la plateforme Classiq

Au cœur de ce partenariat, Classiq intègre désormais Callisto, l’émulateur quantique de C12. Capable de simuler jusqu’à 13 qubits, Callisto reproduit fidèlement les paramètres physiques et le bruit réel de l’architecture à nanotubes de carbone à la base des futurs ordinateurs quantiques de Classiq. L’émulateur prend en charge des fonctionnalités avancées comme la mesure en milieu de circuit, l’initialisation bruitée et différents types de bruits physiques.

Les développeurs peuvent ainsi exploiter le langage Qmod (propre à Classiq) et le moteur de synthèse de Classiq pour concevoir, compiler et tester leurs algorithmes sur Callisto, alignant leur R&D sur les capacités matérielles futures de C12.

« Chez C12, nous sommes convaincus que l’informatique quantique doit désormais résoudre de vrais problèmes industriels, pas seulement des défis théoriques. Notre partenariat avec Classiq permet aux développeurs d’exploiter dès aujourd’hui le potentiel unique de nos qubits à nanotubes de carbone, en créant un pont entre notre matériel ultra-performant et des applications concrètes » explique Pierre Desjardins, PDG et cofondateur de C12.

Pour C12, ce partenariat est une double opportunité. D’un côté, il permet de valider techniquement la compatibilité entre un matériel conçu pour le passage à l’échelle et un logiciel pensé dans la même optique. De l’autre, il offre une visibilité accrue auprès de la communauté des développeurs et chercheurs qui travaillent sur les algorithmes quantiques. Grâce à l’interface intuitive de Classiq, des utilisateurs qui n’auraient pas les ressources pour engager des projets quantiques dédiés peuvent désormais explorer l’architecture C12 via l’émulateur Callisto, comparer ses performances avec d’autres technologies et, potentiellement, préparer leurs futures applications sur ce hardware encore en cours de développement.

« Ce partenariat, qui intègre une architecture dédiée à des qubits de très haute qualité, ouvre de nouvelles opportunités passionnantes aux développeurs quantiques. Cette solution crée un cadre évolutif, reliant le jumeau numérique Callisto de C12 aux futurs appareils quantiques, garantissant l’accès à un matériel toujours plus diversifié » justifie Nir Minerbi, PDG et cofondateur de Classiq, dont les équipes de développement ont travaillé à rendre toutes les librairies de Classiq et tous leurs algorithmes quantiques compatibles et optimisés pour Callisto et pour les futures machines quantiques de C12.

Des démonstrations et sessions techniques conjointes seront organisées lors des prochains événements du secteur. Parallèlement, C12 devrait enfin dévoiler une roadmap détaillée de ses développements qui devraient déboucher sur un ordinateur industrialisable à l’horizon 2033.

