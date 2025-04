Guy Hervier reçoit sur le plateau de l’invité de la semaine deux acteurs phares du Quantum Computing représentés par Pierre Jaeger, responsables des alliances stratégiques dans le quantique chez IBM et Georges-Olivier Reymond, CEO et co-fondateur de Pasqal pour évoquer les roadmaps de ces acteurs et pourquoi les DSI devraient dès à présent inscrire l’informatique quantique à leur agenda…

Alors que l’informatique quantique sort lentement mais surement des laboratoires pour entrer dans une phase d’expérimentation avant son industrialisation, de nombreuses entreprises s’interrogent sur le moment opportun pour explorer cette technologie révolutionnaire. Entre promesses d’une puissance de calcul sans précédent et défis techniques considérables, le quantum computing pourrait bien redéfinir notre approche des problèmes complexes en cybersécurité, IA, finance, logistique et recherche pharmaceutique.

D’un côté, IBM, pionnier historique dans ce domaine avec ses gammes de machines Quantum System One et Two, continue d’avancer à grands pas vers l’informatique quantique pratique et commercialement viable.

De l’autre, Pasqal, champion européen spécialisé dans les processeurs quantiques à base d’atomes neutres, qui développe des solutions quantiques qui se veulent déjà adaptées à certains cas d’usage industriels.

Comment ces technologies vont-elles évoluer dans les prochaines années? Quand les DSI doivent-ils commencer à expérimenter? Quels secteurs seront les premiers bénéficiaires des avantages quantiques? Comment préparer ses équipes et ses infrastructures à cette révolution technologique? Autant de questions cruciales auxquelles nos invités experts, Pierre Jaeger (IBM) et Georges-Olivier Reymond (Pasqal) vont ici tenter d’apporter des réponses concrètes.



