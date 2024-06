Pasqal annonce la livraison au GENCI d’une première machine quantique analogique « Orion » de plus de 100 qubits qui sera prochainement couplée au supercalculateur Jolio-Curie afin de concrétiser la plateforme de calcul hybride promise par l’initiative HPCQS.

C’était prévu de longue date… Mais le grand jour est enfin arrivé ! Pasqal annonce la livraison d’une première unité quantique de son cru au GENCI (le Grand Équipement National de Calcul Intensif), logé au TGCC (Très grand centre de calcul) du CEA.

Il s’agit de la première véritable livraison à un tiers par Pasqal.

Cette machine « Orion QPU » de plus de 100 qubits s’inscrit dans le vaste projet HPCQS cofinancé par EuroHPC et GENCI visant à créer des machines hybrides mêlant HPC classique à accélérateurs quantiques. Elle sera donc prochainement intégrée au Jolio-Curie, le supercalculateur du GENCI. Le CEA et Pasqal ont travaillé avec EVIDEN pour tirer parti de son environnement Qaptiva afin d’intégrer aisément le QPU à la plateforme de calcul.

L’intégration des ordinateurs quantiques analogiques de Pasqal avec le supercalculateur HPC du TGCC permettra aux chercheurs européens et français de travailler sur des cas d’utilisation hybrides et d’expérimenter sur un matériel réel.

Pour Philippe Lavocat, patron du GENCI, « cette livraison marque une première majeure en France vers la mise en service prochaine d’une machine quantique à atomes froids bientôt hybridée avec notre supercalculateur, au service de la science, de la connaissance et de l’innovation. Cette première reflète également un engagement fort de la part de la France et de l’Europe, par le biais d’EuroHPC et du projet HPCQS, pour faire des technologies quantiques un outil stratégique et souverain. GENCI est très fier de ce partenariat efficace avec le CEA et d’être l’un des premiers clients de Pasqal ! »

Le projet HPCQS prévoit également la livraison d’une seconde machine quantique Orion de Pasqal au FZJ de Jülich en Allemagne qui doit être couplée au supercalculateur JURECA.

