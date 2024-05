Encore mystérieuse pour de nombreux décideurs, l’informatique quantique est une véritable rupture technologique majeure qui va devenir la priorité absolue des entreprises dans les années à venir parce que son potentiel de transformation est tel, qu’elle pourrait bien réinventer le monde…

La France a un rôle à jouer dans le domaine de la quantique, car elle possède déjà diverses startups à son actif. Mais, contrairement aux idées reçues, la transition vers cette mécanique ne se fera pas du jour au lendemain.

Selon McKinsey, avec seulement environ 5 000 ordinateurs quantiques prévus pour être opérationnels d’ici 2030, les avancées se feront progressivement. Cela dit, il est essentiel de se préparer d’ores et déjà à la révolution quantique qui balaiera tout sur son passage. Qu’il s’agisse de l’éducation, des innovations ou encore de l’éthique, notre société dans sa globalité va devoir être prête pour les implications qu’elle va avoir.

Le potentiel révolutionnaire de l’informatique quantique

La physique quantique bouleverse fondamentalement notre compréhension du monde et nous oblige à reconsidérer notre façon d’appréhender les éléments, ouvrant la voie à des technologies incroyablement puissantes. S’appuyant sur cette physique, l’informatique quantique se démarque par l’utilisation des qubits dont l’attribut principal est la superposition qui leur permet d’exister simultanément dans plusieurs états. Ce phénomène entraîne une transformation radicale du traitement de l’information.

La force des ordinateurs quantiques réside principalement dans la résolution de problèmes d’une complexité trop grande pour les ordinateurs classiques. Il existe de nombreux domaines où ils pourront vraiment exceller dont certains sont :

La cybersécurité: Les ordinateurs quantiques, lorsqu’ils seront pleinement opérationnels, pourront résoudre efficacement certains problèmes mathématiques qui constituent la base de protocoles cryptographiques largement utilisés, tels que la factorisation de grands nombres. Cette évolution constitue une étape majeure pour de nombreux échanges et transactions qui nécessitent une sécurité optimale (secteur financier, les gouvernements, la défense, les forces de l’ordre les dossiers médicaux privés, les entreprises, etc.). Il va falloir réinventer toute la cybersécurité actuelle pour qu’elle résiste à l’ère quantique.

La biologie: L’analyse des génomes et des interactions entre protéines est cruciale pour l’évolution de la médecine. Sur un ordinateur traditionnel, cela peut prendre des mois, même avec l’IA la plus avancée. Cependant, avec un ordinateur quantique, ce processus est considérablement accéléré, permettant une acquisition plus rapide de nouvelles connaissances et, par conséquent, le développement de nouvelles thérapies.

Le secteur financier: L’informatique quantique a le potentiel de révolutionner des tâches telles que l’évaluation des risques, l’optimisation des portefeuilles et le trading. Les algorithmes quantiques peuvent rapidement analyser de grandes quantités de données financières et identifier avec précision des modèles ainsi que des corrélations complexes. Ainsi, il est possible d’élaborer des stratégies de gestion des risques plus importants, de répartir plus efficacement les actifs et de développer des algorithmes de négociation sophistiqués.

Ces quelques exemples démontrent que l’informatique quantique va rebattre les cartes amenant tout l’écosystème à revoir sa copie et remettre en question le modus operandi actuel quel que soit le secteur concerné.

Les conseils pour ne pas manquer le passage à l’informatique quantique

L’adoption de l’informatique quantique nécessite la prise en considération de plusieurs éléments faute de quoi, comme pour toutes les technologies disruptives, les entreprises ne pourront pas prendre le virage à temps pour tirer pleinement parti de tout le potentiel qu’elle représente :

Changer de perspective: Il faut oublier les concepts classiques de stockage de données en bits et octets et se préparer à penser différemment, en adoptant le nouveau paradigme de multivers quantiques et de qubits. Il faut également abandonner les concepts de bases de données, de structures de données et de stockage traditionnels et faire place à une toute nouvelle manière d’aborder la programmation.

Trouver les Talents : Pour réussir dans l’univers émergeant de l’informatique quantique, il est essentiel de recruter des talents experts en ingénierie, physique quantique et théorie de l’information quantique. De plus, former des développeurs compétents dans les langages de programmation quantique est crucial.

Comprendre les limites actuelles : Il n’existe pas encore d’ordinateurs quantiques à usage général. Bien que des entreprises telles qu’IBM, Amazon, Microsoft et Google travaillent dans ce domaine, chaque projet de recherche répond à des besoins spécifiques. Il est essentiel de ne pas surestimer les capacités actuelles des ordinateurs quantiques et de rester réaliste quant à leurs applications potentielles.

Investir dans une infrastructure adaptée : En prévision de l’avènement de l’informatique quantique, il est nécessaire d’investir dans une infrastructure informatique capable de répondre aux besoins spécifiques de la mécanique quantique. Cela implique notamment de mettre à niveau les systèmes pour gérer les températures ultra basses et d’adopter des mesures de cybersécurité adaptées aux menaces.

Sans plus tarder, les entreprises devraient donc dès aujourd’hui appréhender l’informatique quantique en tant que partie intégrante de leur stratégie. En effet, le moment venu, elles seront en bonne position pour saisir l’éventail d’opportunités futures que cette technologie offre. En intégrant la quantique dans leur feuille de route, elles seront prêtes pour cette transition qui s’annonce incontournable.

Par Kiran Minnasandram, CTO and VP chez Wipro

