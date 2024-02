En 2024, Cloud et technologies émergentes vont jouer un rôle particulièrement clé dans la réinvention des entreprises pour maintenir leur compétitivité. Ces piliers peuvent aider les entreprises à combiner l’innovation et l’optimisation des ressources mais ils exigent aussi une gestion rigoureuse des données, de la sécurité, de la mobilité des charges de travail, et de la conformité.

Plus que jamais, 2024 sera sous le signe de l’avènement du Cloud, qui demeure effectivement le socle principal sur lequel peuvent s’appuyer les entreprises qui envisagent d’adopter les technologies émergentes les plus performantes. De l’Intelligence Artificielle générative (GenAI) aux ateliers automatisés en passant par les véhicules autonomes « software-defined », les innovations disruptent toutes les industries. Elles permettent aux entreprises de se réinventer pour se hisser au rang de leader ou garder leur leadership en gagnant en compétitivité.

La condition sine qua none pour en profiter est de disposer de solides capacités en matière de Cloud et d’une compréhension précise de son évolution. Pour en récolter les fruits sur l’ensemble de leurs activités, les entreprises devront donc faire preuve d’une certaine prédisposition à l’innovation et d’être guidées par une volonté d’optimiser leurs ressources. Ce n’est qu’ainsi qu’elles pourront gagner en efficacité et tirer pleinement partie du potentiel du Cloud et des technologies associées.

Multicloud et Cloud hybride

Les modèles multicloud et hybrides deviennent de plus en plus prisés par les entreprises car stratégiques pour gagner en compétitivité mais également pour demeurer en conformité avec les réglementations en vigueur. Les mesures adoptées exigent une excellente gestion des défaillances éventuelles lié au Cloud et d’éviter tout risque associé aux fournisseurs.

Aussi, les entreprises doivent établir une liste exhaustive de protocoles qui inclut des pratiques rigoureuses de gestion des données, des mesures de sécurité avancées, une mobilité transparente de la charge de travail et une gouvernance globale. Aujourd’hui, les stratégies s’orientent progressivement sur l’interopérabilité et naturellement sur le déploiement d’outils agnostiques au cloud, permettant de se détacher des infrastructures informatiques rigides pour se tourner vers des systèmes davantage réactifs.

Adopter la révolution du service client sans contact, alimentée par l’IA interactive

« L’IA interactive » révolutionne le service client, en tirant parti de la puissance exponentielle du Cloud pour améliorer les capacités de la GenIA et orchestrer plus efficacement les interactions complexes entre les systèmes d’IA et les utilisateurs.

D’ici la fin 2024, il faut s’attendre au déploiement des premiers centres d’appel « zéro contact ». Ces centres seront équipés pour effectuer des tâches qui dépassent les capacités des chatbots traditionnels, comme la gestion de l’historique des clients, la gestion des stocks et les tâches de communication sensibles, toutes améliorées par un traitement avancé du langage naturel. Cette perspective statue les progrès réalisés dans le domaine de la GenAI.

Profiter d’un Cloud durable et d’offres accrues de la part des Hyperscalers

AWS s’est engagé à alimenter ses opérations avec 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2025 et investit dans des projets d’énergie éolienne et solaire dans le monde entier pour atteindre cet objectif. Google est neutre en carbone depuis 2007 et vise à fonctionner avec de l’énergie sans carbone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 d’ici 2030. D’ici 2050, Microsoft prévoit d’être neutre en carbone et cherche à éliminer toutes les émissions directes ou émanant de sa consommation électrique depuis sa création en 1975.

Le développement durable devient une priorité dans tous les secteurs, y compris celui du Cloud. Les entreprises considèrent désormais les initiatives de développement durable d’un fournisseur comme un facteur essentiel dans le processus de prise de décision. En réponse, les Hyperscalers s’efforcent d’optimiser la puissance de calcul ainsi que leur capacité de stockage. Leur ambition est, en effet, de gagner en efficacité énergétique sur l’ensemble des centres de données en utilisant des sources d’énergie renouvelables et des systèmes de refroidissement plus efficaces.

L’IA et le ML sont d’ores et déjà utilisés pour optimiser la consommation d’énergie dans les Datacenters. Les entreprises devraient poursuivre leurs investissements dans des technologies permettant de gérer l’impact environnemental du Cloud, voire de tirer parti de ces innovations, quand cela s’y prêtent, pour optimiser leurs initiatives de décarbonisation.

Tirer le meilleur parti de l’Edge Computing

Grâce à l’informatique à très faible latence, résultant notamment de l’adoption de la technologie 5G, l’Edge Computing revient sur le devant de la scène. Plus qu’une simple tendance, l’Edge Computing est un tournant stratégique permettant des économies d’échelle et des performances efficacité sans précédents.

En déplaçant la gestion des données vers la périphérie du réseau, les entreprises peuvent réduire considérablement les délais de traitement, permettant ainsi les analyses et, par conséquent, les prises de décisions critiques en temps réel. La synergie des capacités de périphérie et du Cloud permet une exploitation plus efficace et à grande échelle des investissements effectués, offrant aux entreprises le double avantage de l’agilité et de l’efficacité économique.

Ainsi, les constructeurs automobiles peuvent, par exemple, multiplier les capacités de calcul dans leurs véhicules. Le traitement en temps réel permet également aux fabricants de rationaliser les opérations et d’améliorer la sécurité. De même, les acteurs du « Retail » peuvent personnaliser les expériences d’achat grâce à l’analyse instantanée des données, tandis que les entreprises de logistique optimiser la gestion des itinéraires et de la chaîne d’approvisionnement.

Miser sur le « Cloud Economics » pour un meilleur ROI

Le Cloud est un puissant moteur de création de valeur pour les entreprises qui cherchent à accroître leur vitesse d’innovation, à harmoniser leurs données et à optimiser leurs interactions avec leurs clients. Cela étant, il est essentiel d’adopter une approche « Cloud Economics », cette nouvelle discipline qui permet de mettre en lumière les dépenses liées au Cloud. En considérant les coûts sous le prisme de la valeur générée, les directeurs financiers et les directeurs d’exploitation vont jouer un rôle déterminant concernant la consommation Cloud au sein de leur entreprise. En effet, alors que les projets se multiplient, en se concentrant sur l’optimisation du retour sur investissement, ils peuvent s’assurer que les investissements dans le Cloud Computing se traduisent directement par une efficacité opérationnelle accrue et un avantage concurrentiel optimal.

L’intérêt croissant pour la GenAI joue également un rôle central dans cette évolution en contribuant à réduire les dépenses tout en stimulant l’innovation. La GenAI, dont l’adoption est facilitée grâce à la flexibilité des plateformes Cloud, permet aux entreprises d’affiner leurs modèles d’investissements et les coûts associés pour débloquer de nouvelles sources de revenus. Ainsi, il leur est possible d’exploiter tout le potentiel du Cloud de façon cohérente avec leur Business Model. Les décisions prises au sein des entreprises étant de plus en plus interdépendantes, la mise en perspective de leurs programmes informatiques avec leurs objectifs stratégiques est désormais un prérequis.

Adopter les « Industry Cloud Platforms » dans des secteurs hautement réglementés

L’Industry Cloud Platform devrait révolutionner les secteurs tels que la santé et la finance, qui sont soumis à de strictes réglementations. Ces solutions dédiées renforcent la sécurité des données, garantissent la conformité et modernisent efficacement les technologies de l’information.

La convergence des « Industry Cloud Platforms » avec des écosystèmes technologiques plus larges marque une évolution vers une approche plus agile et ciblée de l’infrastructure numérique qui promet d’accélérer l’innovation et l’efficacité opérationnelle dans tous les domaines. Cette approche ciblée devient rapidement un élément essentiel pour les entreprises qui cherchent à exploiter tout le potentiel de la transformation numérique. D’ici 2027, Gartner, prévoit que plus de 70 % des entreprises tireront parti de ces plateformes pour optimiser leurs initiatives stratégiques, ce qui souligne l’intérêt et l’importance croissants des nuages industriels.

Au fur et à mesure des années, les entreprises gagnent en maturité numérique, les innovations se succèdent, les défis se multiplient et les cadres réglementaires évoluent. Dès lors, le Cloud n’a pas fini de faire couler de l’encre tant son potentiel est grand.

____________________________

Par Jo Debecker, directeur associé et président de Wipro FullStride Cloud

À lire également :