Rupture majeure dans les technologies de l’information, l’informatique quantique progresse à grands pas et de grandes entreprises et centres de R&D planchent déjà sur ses futurs usages et ses futures applications. Pour évoquer ces perspectives, les défis à relever, mais aussi pourquoi il faut s’y intéresser dès maintenant Guy Hervier a invité sur son plateau Pierre Jaeger (expert IBM) et Stéphane Tanguy (DSI de la R&D d’EDF).

L’informatique quantique exploite les lois très particulières et fort peu intuitives de la mécanique quantique pour résoudre des problèmes d’une telle complexité qu’ils restent hors de portée de nos ordinateurs actuels même des HPC « exascale » comme le futur Jupiter européen.

L’informatique quantique reste encore cependant du domaine de la recherche fondamentale. Même si grâce à des acteurs comme IBM – plus grand pourvoyeur mondial de machines quantiques – ou comme les Deeptechs françaises Pasqal, Quandella ou Alice&Bob, l’ordinateur quantique devient une réalité palpable qui permet désormais de passer de la théorie à la pratique. Mais le problème est de taille. L’informatique quantique est un monde à part, un univers nouveau à défricher. Les opérations ne sont plus basées sur la manipulation de bits à 0 ou 1, mais de qubits en superposition d’états (1 et 0) sur lesquels on opère des opérations quantiques comme l’intrication ou la superposition. La logique algorithmique y est radicalement différente avec des approches probabilistes et non plus déterministes.

Dit autrement, il s’agit pour tous les acteurs de réinventer une nouvelle informatique radicalement différente de celle d’aujourd’hui. On ne développe pas en quantique comme on développe du code en informatique classique. Et le processus d’apprentissage est long et nécessite des compétences très rares sur le marché et qui le demeureront probablement encore longtemps. D’où l’importance pour bien des entreprises qui ont besoin de rester en avance dans l’innovation d’investir d’ores et déjà dans ce domaine pour former ses propres compétences et anticiper les besoins de demain.

Avec ses invités, Pierre Jaeger (Quantum Strategic Partnership Executive chez IBM) et Stéphane Tanguy (directeur des systèmes et des technologies de la R&D chez EDF), Guy Hervier revient sur ces challenges, sur les opportunités envisagées et sur les motivations qui animent des acteurs comme IBM et comme EDF à investir dès aujourd’hui sur ces technologies. L’occasion pour les DSI de découvrir également un écosystème bouillonnant d’idées et d’ingéniosité pour répondre aux grands défis actuels de la science et de l’humanité.

<

À lire également :