La sartup française phare de l’univers quantique français, PASQAL, annonce l’ouverture d’une usine de fabrication d’ordinateurs quantiques au Canada pour servir le marché nord-américain.

L’informatique quantique se concrétise peu à peu. Parmi les acteurs qui produisent dès aujourd’hui des processeurs quantiques, le français PASQAL est sans aucun doute l’un des plus en vue. La Deeptech dispose déjà d’une usine de fabrication en France qui produit ses premières machines quantiques analogiques « Fresnel » à base d’atomes neutres. Ces machines équipent notamment le service QaaS de PASQAL hébergé chez OVHcloud, ainsi que le service QaaS d’Azure (Azure Quantum). Deux de ces machines doivent également être prochainement livrées, l’un au TGCC pour le projet d’informatique hybride HPCQS avec un couplage au HPC Joliot-Curie et l’autre pour être connecté au Juwels du JSC.

Pour l’instant, ces machines offrent une centaine de Qubits mais PASQAL a déjà démontré sa capacité à faire fonctionner avec plus de 300 qubits et ses dispositifs de prochaine génération offriront une puissance de calcul quantique de 1 000 qubits d’ici 2024.

Cette semaine, PASQAL a annoncé l’installation d’une ligne de production d’ordinateurs quantiques dans l’Espace Quantique 1 de DistriQ à Sherbrooke au Canada. Prévu pour une ouverture à l’automne 2023, l’Espace Quantique 1 est un bâtiment de 4 600 mètres carrés qui se veut le centre quantique le plus vaste et le plus complet axé sur les applications pratiques et commerciales de l’informatique quantique.

Ce centre est conçu pour faciliter les échanges entre chercheurs et entreprises mais aussi pour permettre à des entreprises comme PASQAL d’accélérer le développement de technologies et d’applications en concentrant leurs ressources sur la recherche et le développement plutôt que sur une infrastructure industrielle coûteuse.

La chaîne de production de PASQAL au Canada sera principalement destinée à la livraison de machines quantiques sur le marché américain.

