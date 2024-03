Alice&Bob est l’une de ces Deeptechs suivies de très près à l’international (et notamment par AWS) pour ses recherches et ses trouvailles autour de l’informatique quantique et des Qubits de Chat. Pour déchiffrer ces technologies et explorer leur potentiel, son président exécutif, Elie Girard, est notre invité de la semaine.

L’informatique quantique demeure essentiellement un champ exploratoire de R&D où la recherche fondamentale joue encore un rôle majeur. IBM estime qu’elle ne sera réellement praticable à l’échelle que dans une décennie. Même si le rouleau compresseur du marketing américain peut laisser croire à une avance irrattrapable de leurs deeptechs quantiques, la réalité est toute autre. Et la France est particulièrement bien placée avec ses deeptechs internationalement reconnues telles que Pasqal, Quandela et « Alice&Bob » dont le Président Exécutif est aujourd’hui notre invité de la semaine.

Alice & Bob est le grand explorateur mondial du potentiel des « Qubits de Chat ». Ce type de qubit supraconducteur permet de réduire le phénomène de « décohérence quantique », limitant ainsi le fameux « taux d’erreur » inhérent aux ordinateurs quantiques.

Son président exécutif, Elie Girard, est notre invité de la semaine. Avec Guy Hervier, il nous explique le fonctionnement et les enjeux des ordinateurs quantiques, la différence avec les ordinateurs classiques, et le rôle d’Alice et Bob dans le développement de cette technologie. Il souligne également l’importance de la préparation des entreprises à l’ère quantique et discute du soutien de la France dans le secteur de la technologie quantique.

Il évoque également les risques posés par cette nouvelle informatique notamment en matière de cybersécurité alors que ses chercheurs viennent de démontrer qu’il serait très bientôt possible d’exécuter l’algorithme de Shor, à même de casser toutes les clés de chiffrement utilisées actuellement, sur des machines à base de Cat Qubits.

