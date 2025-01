La jeune pousse française Alice & Bob, pionnier des Qubits de Chat capables de corriger une partie de leurs erreurs intrinsèques, vient d’annoncer une levée de fonds de 100 millions d’euros en série B. Cette opération a été menée par Future French Champions (FFC), AXA Venture Partners (AVP) et Bpifrance, avec la participation des investisseurs historiques Elaia Partners, Breega, Supernova Invest, ainsi que l’European Innovation Council (EIC).

Fondée en 2020, Alice & Bob a déjà récolté au total 130 millions d’euros pour développer un processeur quantique tolérant aux fautes. En 2022, la jeune pousse avait levée 27 millions d’euros en Série A.

Un premier ordinateur quantique “utile” d’ici 2030

À travers ce nouveau tour de table, Alice & Bob affiche clairement son ambition : construire, à l’horizon 2030, le premier ordinateur quantique réellement opérationnel pour des applications industrielles et scientifiques. Pour y parvenir, la start-up mise sur sa technologie de qubits supraconducteurs dite “cat qubits”, une des voies les plus prometteuses pour lutter contre la fragilité des qubits face aux erreurs et à la décohérence.

Le point fort de ces “cat qubits” réside dans leur protection native contre les erreurs de basculement de bit (bit-flip). Autrement dit, au lieu de recourir à des qubits supplémentaires pour corriger l’ensemble des fautes possibles, Alice & Bob se concentre sur la correction des erreurs de phase restantes. En outre, les Cat Qubits peuvent maintenir leur état de superposition plus longtemps que les qubits conventionnels, grâce à leur isolation des perturbations extérieures. Des expériences récentes ont montré des temps de cohérence allant jusqu’à quelques millisecondes, un record dans le domaine.

Cette approche réduit donc en théorie considérablement la complexité matérielle des ordinateurs quantiques, permettant, selon la startup, de construire un ordinateur quantique fonctionnel avec des milliers de qubits physiques plutôt que des millions.

Une nouvelle phase de développement

Grâce à cette levée, Alice & Bob entend passer à la vitesse supérieure en donnant la priorité à trois axes de développement :

1- L’amélioration des performances : la start-up prévoit de perfectionner son qubit “cat” et de créer le premier qubit logique avec correction d’erreurs intégrée.

2- L’expansion des infrastructures : près de la moitié des fonds servira à la construction d’un nouveau laboratoire et d’une unité de production de pointe.

3- Le Recrutement : l’équipe a déjà doublé en un an, et d’autres recrutements sont prévus pour soutenir la montée en puissance du projet.

« Après avoir atteint des records de performance avec nos cat qubits, nous entrons dans une nouvelle étape : bâtir un ordinateur quantique qui produise des résultats concrets,” souligne Théau Peronnin, cofondateur et PDG d’Alice & Bob. Selon lui, la méthode de la jeune pousse facilite la montée en échelle et pourrait bouleverser les estimations traditionnelles sur le nombre de qubits nécessaires pour réaliser des calculs réellement utiles.

Un écosystème quantique en effervescence

Cette annonce s’inscrit dans un contexte global où le quantique suscite un intérêt croissant, au même titre que l’intelligence artificielle. En Europe, plusieurs start-up comme Quandela, Pasqal ou Riverlane se sont distinguées avec des levées de fonds importantes, tandis que des géants mondiaux investissent massivement pour surmonter les limitations actuelles (taux d’erreur élevés, refroidissement cryogénique, etc.).

Boostée par cette levée de fonds et résolument tournée vers la tolérance aux fautes, Alice & Bob vise désormais le peloton de tête dans la course à l’ordinateur quantique. Forte de ces 100 millions d’euros, l’équipe entend repousser les limites de sa technologie à “cat qubits” — un domaine où AWS s’active également — et convaincre le monde industriel que ses choix d’architecture constituent la clé d’une nouvelle ère de puissance de calcul.

