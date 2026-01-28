Vos apps entrent dans Claude : Slack, Figma ou Asana peuvent désormais apparaître dans la conversation, avec de vrais widgets cliquables, pas juste des liens. MCP Apps transforme l’assistant en cockpit de productivité où l’IA lit, affiche et agit, sans que vous ayez à changer d’onglet ou jongler entre les apps. Bonus attendus : la fusion avec l’agentique façon Claude Cowork… et les débats sécurité qui vont avec.

Anthropic a annoncé le lancement d’une extension de son protocole MCP, appelée MCP Apps, qui permet à Claude d’afficher et d’interagir avec des interfaces d’applications tierces directement dans la fenêtre de conversation de l’assistant IA.

Concrètement, l’assistant peut désormais présenter des éléments visuels comme des tableaux, des formulaires, des aperçus de documents, et même exécuter des actions comme si l’utilisateur travaillait dans l’application elle‑même, mais sans changer d’onglet ni quitter Claude.

Dit autrement, vos apps préférées à l’instar de Slack, Figma, Asana et d’autres deviennent directement intégrés dans Claude en mode interactif. Une façon de garder l’utilisateur au sein de Claude et de faire de l’interface de l’assistant IA, l’interface principale pour des tâches de productivité qui, jusqu’ici, exigeaient de basculer entre plusieurs applications.

Comment ça fonctionne ?

La nouveauté s’appuie sur le Model Context Protocol (MCP), le désormais célèbre et incontournable standard ouvert qu’Anthropic a développé pour permettre aux modèles d’accéder et d’afficher des contenus d’applications externes. Les apps s’exécutent via des iframes contrôlées par des mécanismes de sécurité et peuvent envoyer des événements, ouvrir des liens ou mettre à jour le contexte du modèle pour enrichir la conversation.

L’idée est de rendre l’IA capable non seulement de lire des données, mais aussi de montrer et manipuler des interfaces visuelles au sein du chat. Parce que discuter en langage naturel ne remplace pas toujours les interactions à la souris.

Applications disponibles et conditions d’accès

Au lancement, les intégrations couvrent des outils de productivité et de design largement utilisés : Slack, Figma, Asana, Box, Canva, Amplitude, Hex, monday.com et Clay, avec une intégration Salesforce annoncée prochainement.

L’extension MCP Apps est accessible sur le web et sur l’application Desktop, mais elle est réservée aux abonnements payants Pro, Max, Team et Enterprise ; les comptes gratuits n’y ont pas accès pour l’instant.

Anthropic indique que ces apps deviendront encore plus puissantes lorsqu’elles seront combinées à Claude Cowork, la fonctionnalité agentique basée sur Claude Code, en bêta limitée aux US, qui permet d’assigner des tâches multi‑étapes et d’agir sur des ensembles de données ouverts. Pour l’instant, Cowork et les apps ne sont pas pleinement intégrés au lancement, mais cette convergence est annoncée comme très prochaine.

Des inquiétudes pointent déjà

Bien évidemment, l’arrivée d’interfaces tierces dans une fenêtre de chat soulève des questions de sécurité et de gouvernance. On sait que la sécurité du protocole dépend très intimement de son implémentation et tend à étendre les surfaces d’attaques. Avec MCP Apps, les risques s’étendent un peu plus.

Anthropic recommande la prudence : il faut éviter d’accorder des accès larges à des informations sensibles et préférer des dossiers ou espaces dédiés pour les interactions avec Claude. Les mécanismes techniques comme le sandboxing des iframes, les modèles de templates déclarés, ou la journalisation des événements, sont certes conçus pour limiter ces risques, mais bien des experts soulignent que l’exécution de code tiers dans l’hôte reste un point à surveiller de très près.

En rapprochant les interfaces applicatives du chat, Anthropic vise à faire de Claude non seulement un assistant de recherche ou de rédaction, mais plus encore une plateforme de travail centralisée et agentique. Pour les utilisateurs, une telle intégration promet de réduire les frictions entre outils, d’accélérer les itérations et de rendre l’IA plus opérationnelle dans des workflows concrets. Elle traduit aussi une réalité : l’assistant IA devient l’interface universelle de vos activités numériques. Nos assistants IA vont incontestablement à nouveau se métamorphoser en 2026…

