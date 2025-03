Plus intuitive, plus puissante, plus flexible mais toujours open source : eXo Platform 7.0 débarque avec un cocktail de nouveautés pour dynamiser la collaboration. Refonte technologique, simplicité de personnalisation, expérience utilisateur plus fluide, applications mobiles et desktop conviviales, et un chatbot IA pour optimiser l’accès à l’information : tout est là pour une digital workplace moderne et efficace.

Née en France comme un outil d’apprentissage scolaire en open source, la plateforme eXo a rapidement évolué vers une solution Intranet avant de se transformer en une plateforme de collaboration numérique complète et surfer sur la nouvelle vague des « Digital Workplace ». La solution combine des fonctionnalités d’intranet, de réseau social, de collaboration, de gestion des connaissances et d’engagement des employés. Elle se distingue par sa polyvalence et sa capacité de personnalisation, permettant aux organisations de configurer et d’adapter la plateforme à leurs besoins spécifiques.

Directement concurrente de Microsoft 365 et Google Workspace, cette solution open source et souveraine se distingue par son approche communautaire et ses nombreuses études de cas démontrant son efficacité dans divers secteurs, allant des institutions académiques aux entreprises privées. Elle compte plus d’un million d’utilisateurs et de nombreux clients des secteurs public et privé en France et à l’international, tels que l’Elysée, Inria, la région Occitanie, le Département du Val d’Oise, les villes de Chelles et Villejuif, Schiever, Groupe Gilbert ou Mutavie.

Alors, forcément, l’arrivée d’une évolution majeure estampillée « 7.0 » ne passe pas inaperçue. Cette version se présente comme « une digital workplace complète et polyvalente qui vous aide à aligner, outiller et engager vos équipes ».

Architecture moderne, plateforme no code, interface intuitive, chatbot IA, applications mobiles et de bureau personnalisées… tout est pensé pour faciliter la communication, la collaboration et l’engagement et pour proposer une expérience utilisateur sur mesure.

Parmi les principales nouveautés, eXo Platform 7.0 repose sur une architecture profondément remaniée et reposant sur les frameworks open-source JDK21, Tomcat 10, Spring 6 et Springboot 3.

Cette refonte technologique permet désormais à eXo Platform 7.0 d’offrir des capacités de customisation et de paramétrage en « no-code » qui viennent ainsi corrigées le principal défaut régulièrement mis en avant par les experts et les utilisateurs : une relative complexité de personnalisation et de configuration. Désormais plus besoin de scripts et de mettre les mains dans le code source. Le paramétrage de la solution s’effectue selon une approche « no-code » conviviale afin de la customiser selon les besoins réels de l’organisation.

Autre refonte également, la version 7.0 voit son ergonomie profondément repensée pour gagner en simplicité, efficacité et modernité visuelle. Plus intuitive, plus uniformisée, elle s’appuie désormais sur un design « responsive » et une nouvelle application PWA (Progressive Web Application) pour mobile et desktop, embarquant automatiquement l’identité visuelle de l’organisation.

Enfin, grâce à un partenariat avec Wikit, la plateforme intègre des fonctionnalités d’intelligence artificielle avec un chatbot animé par l’IA et intégré nativement, facilitant l’accès à l’information, optimisant la collaboration et proposant ainsi une expérience utilisateur enrichie.

Toutes les nouveautés sont présentées au travers de multiples vidéos : Lancement de la version majeure eXo Platform 7.0

eXo Platform 7.0 est dès à présent disponible dans le cloud. La version communautaire sera disponible en téléchargement courant avril, ainsi que la version « Enterprise ».

« Avec eXo 7.0, nous avons conçu une digital workplace tout-en-un, souveraine et performante. Son architecture modulaire et moderne, son approche no code et ses très nombreuses fonctionnalités innovantes en font une solution incontournable pour les organisations souhaitant gagner en efficacité, profiter d’une expérience utilisateur intuitive tout en gardant le contrôle de leurs données », conclut Veronika Mazour Mestrallet, cofondatrice et directrice générale d’eXo Platform.

