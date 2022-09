L’éditeur open source Exo propose la dernière version de sa plateforme collaborative en version communautaire gratuite. Il la positionne comme une alternative à celles des GAFA.

Spécialisé depuis plus de 20 ans dans le collaboratif, aujourd’hui dans le digital workplace, l’éditeur français propose sa dernière version eXo Platform 6.3 en version communautaire gratuite. Utilisable avec une licence AGPL, elle vise plus particulièrement les universités et les grandes entreprises disposant de ressources techniques. L’objectif est limpide, « … fournir une digital workplacealternative et indépendante à MS 365 et Google », explique Veronika Mazour-Mestrallet, cofondatrice et nouvellement nommée CEO d’eXo Platform.

Disponible depuis la rentrée, la version 6.3 a ajouté à son périmètre classique – collaboratif orienté partage de l’information et de la connaissance – une optimisation de l’expérience utilisateur en particulier grâce à la gamification. La version communautaire, téléchargeable sous forme d’image docker, n’embarque pas certaines fonctions clés des éditions payantes, comme les connecteurs vers des solutions commerciales tierces (Microsoft, Google, etc.) ou les outils tiers open source normalement intégrés que sont OnlyOffice pour la co-édition de documents et Jitsi pour la visioconférence. Parmi les autres fonctionnalités absentes de l’édition communautaires, on retiendra l’absence des fonctionnalités de sécurité applicative telles que les connecteurs antivirus, l’authentification multi-facteurs et la protection contre les fuites de données. Enfin, les services d’eXo Platform de support, maintenance et les services à la demande ne sont bien sûr pas proposés avec cette édition gratuite.

Rappelons au passage qu’eXo propose parallèlement sa version 6.3 en deux déclinaisons payantes. Celle baptisée « entreprise », est sécurisée, hébergée dans le cloud et prête à être utilisée. La seconde, Ultimate, cible les organisations souhaitant mettre en place une digital workplace sur mesure avec un hébergement aussi bien on-premise ou cloud.

Vous pouvez télécharger la version gratuite ici : www.exoplatform.com/fr/essayer-exo-platform/