La concurrence se multiplie et se fait entendre. Malgré tout, ChatGPT demeure la grande référence et l’IA conversationnelle la plus populaire au monde. Son adoption s’est encore accélérée ces derniers mois avec notamment l’introduction de la fonction Web Search.

400 millions ! C’est le nombre d’utilisateurs actifs chaque semaine sur ChatGPT ! OpenAI franchit un nouveau cap et confirme non seulement son succès fulgurant (le service n’existe que depuis deux ans) mais aussi sa résilience face à une concurrence désormais organisée et performante : Google Gemini, Mistral AI Le Chat, Anthropic Claude AI, DeepSeek AI, etc.

Un succès qui s’explique par la qualité des modèles et leur universalité mais aussi par l’évolution naturelle du produit (analyse de documents, exécution de codes, canevas, recherche Web, interactions vocales en temps réel, applications natives, etc.), renforcée par le bouche-à-oreille et la reconnaissance croissante de ses nombreux cas d’usage.

En parallèle, l’adoption en entreprise connaît également un essor remarquable : le nombre de clients professionnels payants (Teams, Entreprise) a doublé en un an pour atteindre 2 millions depuis septembre 2024 (le chiffre est probablement désormais très supérieur mais n’a pas été actualisé depuis par la startup). Cette dynamique se reflète dans l’augmentation de l’engagement des développeurs, avec un trafic doublé sur les modèles de raisonnement et une utilisation multipliée par cinq du modèle o3 depuis son lancement en janvier.

Sur le front de l’innovation, OpenAI préparerait déjà le lancement d’un nouveau modèle, GPT-4.5, qui pourrait faire ses débuts dès la semaine prochaine. La société laisse également entrevoir l’arrivée de GPT-5, potentiellement en mai, avec des capacités de vérification des faits renforcées grâce à l’intégration des mécanismes de raisonnement du modèle o3. Sam Altman, PDG d’OpenAI, a d’ailleurs indiqué que l’accès au « réglage d’intelligence standard » de GPT-5 serait offert gratuitement aux utilisateurs de ChatGPT, tandis que des niveaux supérieurs seraient réservés aux abonnés professionnels. Et vu les gains – en cohérence et qualité des réponses mais aussi en termes de réduction des hallucinations – de ces niveaux supérieurs, ChatGPT devrait connaître une nouvelle accélération de ces abonnements payants.

Par ailleurs, OpenAI annonce également l’ouverture à un plus grand nombre d’utilisateurs et de pays de son premier agent « Operator » qui peut agir et contrôler les navigations Web sans intervention de l’utilisateur. Toutefois, et sans surprise, Operator reste indisponible aux utilisateurs européens, OpenAI devant encore s’assurer de sa conformité à la fois au RGPD et à l’AI Act.

À lire également :