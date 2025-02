Clap de fin pour Hololens chez Microsoft, mais le projet militaire IVAS poursuit sa route avec Anduril Industries et Azure en garantie de continuité technique ! Spécialiste des technologies militaires, la startup reprend en main le développement des casques augmentés basées sur la technologie Hololens et l’IA.

Cette fois-ci, c’est vraiment la fin… Microsoft jette définitivement l’éponge sur son projet Hololens, un temps si novateur. En octobre dernier, Microsoft annonçait officiellement l’abandon de son casque de réalité mixte à base d’hologrammes, le Hololens 2 sorti en… 2019, sans connaître de véritable évolution depuis ! Mais avant d’enterrer les dernières activités du groupe autour du projet, Microsoft devait trouver le moyen de se débarrasser du contrat pluriannuel de 22 milliards de dollars signé avec l’armée américaine pour le développement du casque IVAS (système d’augmentation visuelle intégré) des soldats du futur, casque embarquant la technologie Hololens.

C’est aujourd’hui chose faite (ou presque, l’US Army devant encore donner son approbation finale). Et sans surprise – comme nous l’évoquions déjà en octobre – c’est la startup militaire Anduril Industries qui va hériter du projet.

Anduril Industries est une entreprise américaine spécialisée dans les technologies de défense, notamment dans les systèmes autonomes et les équipements de réalité augmentée/étendue. Elle a été fondée en 2017 par Trae Stephens (ex Palantir), Matt Grimm, Joe Chen, Brian Schimpf et surtout Palmer Luckey, connu pour avoir fondé puis cédé à Meta le pionnier de la VR moderne : Oculus Rift !

Anduril s’apprête donc à prendre le contrôle opérationnel du projet, sous réserve de l’aval d’un Département de la Défense qui semble, à priori, plutôt heureux du deal. Le partenariat ainsi redéfini confie à la startup la gestion de la production, le développement futur du matériel et des logiciels, ainsi que le respect des délais de livraison, tandis que Microsoft Azure demeure le cloud privilégié pour alimenter l’ensemble des charges de travail liées à IVAS et aux solutions d’intelligence artificielle de l’entreprise.

Anduril ne débarque pas à l’improviste. La jeune pousse est déjà très engagée dans le projet IVAS pour lequel elle avait déjà porté et intégré sa plateforme Lattice pour renforcer les capacités d’analyse en temps réel, notamment grâce à la vision par ordinateur et à d’autres fonctionnalités d’IA.

Des ambitions renouvelées et des défis à relever

Les responsables des deux entreprises témoignent d’une confiance partagée dans l’avenir d’IVAS. Palmer Luckey a notamment affirmé que « l’objectif est de créer un écosystème militaire où la technologie se fond dans la capacité humaine, donnant aux soldats les moyens de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées ». Robin Seiler, vice-présidente de Microsoft pour la réalité mixte, a quant à lui souligné l’importance de leur approche collaborative, qui s’appuie sur des retours concrets du terrain pour repenser en continu le développement des technologies portables.

Ce remaniement intervient dans un contexte où le programme IVAS, évalué initialement à près de 22 milliards de dollars, fait face à de nombreuses interrogations. Des rapports antérieurs avaient mis en lumière des difficultés d’ergonomie et de performance, menaçant de compromettre l’adhésion des utilisateurs finaux. En transférant la gestion opérationnelle à Anduril, l’Armée américaine espère redynamiser le projet et préparer la transition vers la prochaine génération de systèmes de réalité augmentée, souvent désignée sous le nom d’IVAS Next.

