L’an dernier, à l’occasion de son évènement. NEXT 2024, Nutanix officialisait la réécriture de sa plateforme de données AOS sous forme de containers Kubernetes afin de permettre à ses services de données (snapshots, restaurations, DR, etc.) d’accompagner tous les Workloads containerisés où qu’ils s’exécutent et en se passant de tout hyperviseur ! Restait à concrétiser l’idée. À l’occasion de Nutanix .NEXT 2025, l’éditeur a confirmé la disponibilité en « early preview » de cette technologie connue sous le nom de « Cloud Native AOS » (nom de code Project Beacon).

Nutanix, pionnier de l’infrastructure hyperconvergée et désormais pilier des architectures multicloud, veut s’assurer de sa pertinence à long terme alors que l’usage des VM décroit au profit des conteneurs et d’infrastructures de plus en plus hybrides.

Sur le fond, la plateforme Nutanix repose sur deux piliers : un hyperviseur (AHV ou VMware) pour exécuter les workloads sous forme de VM et une infrastructure de stockage répartie offrant de multiples services « Software Defined » et dénommée « AOS ».

À Nutanix .NEXT 2025, l’éditeur a proposé pour la première fois son système d’exploitation AOS sous forme 100 % containerisée. Plus besoin d’hyperviseur ! La solution fonctionne nativement sur n’importe quel cluster Kubernetes (certifié CNCF) local, dans le cloud ou à l’Edge.

Rebaptisé Cloud Native AOS, ce composant apporte les services de stockage distribués qui font la réputation de l’éditeur – snapshots, réplication, reprise après sinistre – directement au niveau de l’orchestrateur Kubernetes, sans passer par un hyperviseur ni par une appliance HCI classique. Dit autrement, la solution implémente AOS directement au-dessus de n’importe quel cluster Kubernetes.

Nutanix avait déjà fait évoluer sa vision pour proposer ses services de stockage au monde Kubernetes avec sa solution NDK (Nutanix Data Services for Kubernetes). Mais celle-ci imposait de faire fonctionner les clusters Kubernetes au dessus d’une infrastructure Nutanix (NCI) classique.

Avec Cloud Native AOS, plus besoin de s’appuyer sur une infrastructure Nutanix et ses hyperviseurs. Les mêmes services deviennent disponibles nativement n’importe où à commencer par les services Kubernetes des hyperscalers de façon native et optimale. La couche Nutanix AOS Storage se concrétise sous forme d’un ensemble de microservices exécutés dans Kubernetes, ce qui permet d’intégrer les services de données dans des applications elles-mêmes et d’offrir aux applications containerisées un système de stockage d’entreprise complet.

Pourquoi ce virage est‑il crucial pour les responsables IT ? Parce que les charges de travail se dispersent : datacenters, clouds publics, sites edge et plateformes IA se multiplient, chacun avec ses contraintes de performance, de conformité et de sauvegarde. Faute de solution commune, les développeurs et les équipes IT doivent jongler avec des silos et réimplémenter la résilience application par application.

Avec Cloud Native AOS, les mêmes services de données, les mêmes politiques de protection et de mobilité s’appliquent partout et migrent aisément d’un cluster Kubernetes à l’autre accompagnant le workload où qu’il soit déployé.

De quoi rendre la solution Nutanix plus adaptée aux univers containerisés et aux environnements hybrides tout en permettant aux développeurs de créer des applications cloud-native véritablement portables avec une résilience des données critique, partout.

« Nous étendons la portée de notre plateforme aux infrastructures cloud‑native, qu’elles résident chez les hyperscalers ou sur du bare‑metal, en offrant une résilience et des opérations “Day 2” dignes d’un datacenter », résume Thomas Cornely, SVP Product Management de Nutanix.

En filigrane, Nutanix adresse aussi les entreprises en quête d’alternatives après les récents changements de licence chez VMware : la possibilité de déployer AOS sans hyperviseur réduit la dépendance aux licences de virtualisation et ouvre la voie à des architectures plus légères côté edge.

Pour l’instant la solution est proposée en accès anticipé sur Amazon EKS. La version finale doit être validée cet été. Nutanix s’attachera alors à adapter d’ici la fin de l’année la technologie aux déploiements sur Azure AKS et Google GKE ainsi que sur du bare-metal on-premises.

