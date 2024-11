AWS a toujours été le partenaire privilégié des initiatives hybrides de Nutanix, même si l’éditeur a ensuite signé des partenariats avec Azure et plus discrètement Google Cloud. Cette semaine, les deux acteurs ont annoncé donner un nouvel élan à leur collaboration pour offrir davantage d’options et de souplesse aux scénarios hybrides.

Sans surprise, on retrouve au cœur de ce partenariat étendu la fameuse infrastructure NC2 (Nutanix Cloud Clusters) qui permet d’étendre de manière transparente, sur AWS, un environnement Nutanix on-premises et de manager le tout comme un cloud unique et unifié piloté depuis la console Nutanix. « 90% des organisations adoptent aujourd’hui une approche ‘cloud smart’ dans leur stratégie d’infrastructure, en choisissant le meilleur environnement pour chacune de leurs applications », explique Tarkan Maner, Directeur Commercial de Nutanix.

D’un point de vue technique, NC2 déploie la pile complète d’infrastructure hyperconvergée de Nutanix directement sur des instances bare-metal d’Amazon EC2, ce qui permet de migrer les applications et les données vers AWS sans modification de code.

Le partenariat étendu simplifie l’accès à plus de 200 services natifs AWS (bases de données, stockage S3, IA/ML) mais également de disposer de capacités de reprise après sinistre et d’extension de datacenter. Les clients peuvent ainsi moderniser leur infrastructure informatique à leur propre rythme sans perturber les opérations critiques. Les entreprises peuvent profiter de l’élasticité d’AWS pour gérer les demandes de capacité prévues et imprévues, tout en optimisant l’utilisation des ressources pour réduire les coûts. De plus, l’achat est simplifié via AWS Marketplace pour tous les besoins de licence logicielle Nutanix.

Le partenariat élargi prévoit également des crédits promotionnels pour soutenir les migrations des clients et les preuves de concept. Les clients peuvent accéder aux avantages du programme d’accélération de la migration AWS, y compris des essais gratuits, une évaluation de la migration et un soutien avec des crédits AWS, ainsi que des promotions sur les licences Nutanix.

Selon Tarkan Maner, directeur commercial de Nutanix, « notre partenariat stratégique élargi avec AWS est une situation gagnant-gagnant-gagnant pour les deux entreprises et nos clients, car il aidera à simplifier leurs parcours de migration vers le cloud, à accélérer leur adoption d’AWS en utilisant NC2, et à ouvrir la voie à des opportunités de cloud hybride et sur site avec Nutanix ».

