Deux ans et demi après la sortie de ChatGPT et la révolution de l’IA qu’elle a engendré, OpenAI vient de conclure la plus importante levée de fonds privée de l’histoire de la tech : 40 milliards de dollars pour une valorisation atteignant 300 milliards. Mais cette levée de fonds record est aussi assortie de conditions qui mettent la scale-up de Sam Altman en délicate position.

Trois cents milliards de dollars… C’est la nouvelle valorisation d’OpenAI après sa levée de fonds record de 40 milliards de dollars menée essentiellement auprès de et par Softbank ! De quoi permettre à OpenAI de reprendre une longueur d’avance alors qu’Anthropic est désormais valorisée 61,5 milliards après sa levée de fonds de mars dernier (à hauteur de 3,7 milliards de dollars) et que xAI d’Elon Musk vient d’être valorisée 80 milliards de dollars après avoir récupéré par échange d’actions le réseau social X (ex Twitter) du même Elon Musk.

Cette opération sans précédent dans l’histoire de la Tech propulse la société créatrice de ChatGPT parmi les entreprises privées les plus valorisées au monde, juste derrière SpaceX (350 milliards) et à égalité avec ByteDance, la maison-mère de TikTok.

Un financement record mais conditionnel

SoftBank mène cette levée de fonds avec un investissement massif de 30 milliards de dollars, accompagné par 10 autres milliards levés par des partnaires qui, selon Reuters, sont Microsoft, Coatue, Altimeter et Thrive Capital.

Reste que cette manne financière est assortie d’une condition majeure : OpenAI doit abandonner son statut hybride actuel pour devenir une entreprise entièrement à but lucratif d’ici le 31 décembre 2025. Les investisseurs de cette levée de fonds l’ont en effet assortie d’un calendrier très stricte : Un premier déblocage immédiat de 10 milliards de dollars à la mi-avril 2025 avec une « rallonge » de 30 milliards supplémentaires en décembre 2025, uniquement si la restructuration est effective.

En outre, il semblerait qu’en réalité, sur les 30 milliards « promis » par Softbank, 18 milliards soient en fait dédiés aux investissements d’OpenAI dans Stargate, le projet de méga infrastructure de centre de données dédié à l’IA conjointement mené par OpenAI, Softbank et Oracle.

Or, la transformation d’OpenAI en entité lucrative pure est très loin d’être une simple formalité. L’entreprise, fondée en 2015 comme un laboratoire de recherche à but non lucratif, possède actuellement une structure complexe où une association contrôle une entité commerciale à profits plafonnés. Depuis l’été 2024, OpenAI veut revoir ses statuts pour se transformer. Mais cette évolution nécessite non seulement l’approbation de Microsoft (qui semble acquise) mais surtout celle des autorités américaines et des premiers investisseurs de la jeune pousse. Or en la matière, les oppositions sont nombreuses. La FTC mène une enquête et s’est plutôt opposée au projet jusqu’ici. Les changements opérées au sein de la FTC avec l’arrivée de l’administration Trump pourrait néanmoins assouplir la position de l’agence. Parallèlement, Elon Musk, co-fondateur d’OpenAI, a engagé de multiples poursuites judiciaires pour contester ce changement d’orientation et bloquer aussi longtemps que possible les manœuvres de Sam Altman.

Une croissance fulgurante qui justifie les investissements

Les chiffres de croissance d’OpenAI sont impressionnants. ChatGPT accueille désormais 500 millions d’utilisateurs chaque semaine, un bond considérable par rapport aux 400 millions enregistrés le mois précédent. L’entreprise anticipe un triplement de son chiffre d’affaires pour atteindre 12,7 milliards de dollars d’ici la fin de l’année. L’entreprise devrait néanmoins encore afficher de lourdes pertes. Les analytes de Wall Street estiment qu’en 2024, OpenAI a réalisé un CA de 3,7 milliards de dollars pour une perte de 5 milliards de dollars.

Ces perspectives alléchantes s’inscrivent dans un marché de l’IA générative en pleine expansion, qui pourrait représenter plus de 1000 milliards de dollars dans la décennie à venir, attirant ainsi les capitaux malgré un modèle économique encore déficitaire.

Pour OpenAI, cette manne financière doit lui permettre de poursuivre ses développements vers l’AGI avec la sortie prochaine de GPT-5, son premier modèle hybridant les technologies « GPT » et « OpenAI o » mais aussi de continuer à se procurer les coûteux GPU qui animent ses IA au quotidien et dont l’entreprise semble terriblement manquer en cette année 2025, une pénurie souvent évoquée par Sam Altman ces dernières semaines.

« L’IA est une force qui définira l’avenir de l’humanité. Notre partenariat élargi avec OpenAI accélère notre vision commune de libérer son plein potentiel », a néanmoins justifié de son côté Masayoshi Son, président-directeur général de SoftBank Group.

