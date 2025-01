Voilà une information qui va faire couler beaucoup d’encre et soulever bien des débats. Le CISPE, qui a porté plainte contre Microsoft et longtemps dénoncé les pratiques du géant américain, accepte finalement de l’accueillir dans ses membres…

Le CISPE, acronyme de Cloud Infrastructure Services Providers in Europe, est une association à but non lucratif qui regroupe plusieurs fournisseurs Cloud européens, prône un cloud ouvert et réversible répondant aux exigences de protection des données personnelles du RGPD.

Membre fondateur de Gaia-X, le CISPE compte dans ses rangs des membres comme OVHcloud, Ikoula, Outscale mais aussi AWS.

Le CISPE s’est surtout fait récemment remarquer par ses attaques violentes contre les pratiques commerciales de Microsoft allant jusqu’à porter plainte auprès des instances européennes. Et ses revendications ont été suffisamment bruyantes pour que Microsoft accède à ses demandes et trouve finalement un accord l’an dernier avec le CISPE contre 20 millions de dollars de dédommagement et la promesse d’une solution adaptée aux besoins européens.

Or, selon The Register qui a sorti l’information, les membres dirigeants du CISPE auraient accepté la demande de Microsoft d’intégrer l’association en tant que membre « non votant » et ceci contre l’avis d’AWS qui fait partie des anciens membres de l’association (AWS a rejoint le CISPE dès 2017).

Que doit-on en conclure ? D’abord que le lobbying européen des géants américains continue d’être intense et efficace.

Ensuite, que Microsoft a très probablement tenu une bonne partie des promesses formulées lors de l’accord de juillet 2024 qui lui donnait 9 mois pour se conformer et proposer une solution technologique (qui semble en réalité être l’annonce Azure Local de la conférence Ignite 2024). On voit mal le CISPE dire « oui » si l’éditeur n’avait pas tenu ses promesses.

Enfin, que cela va profondément énerver Google Cloud qui avait proposé quelques millions de dollars au CISPE ainsi que de rejoindre ses rangs si l’association refusait de retirer sa plainte contre Microsoft alors que le cloud américain multiplie les actions juridiques contre son adversaire et ses pratiques de licences (que Google qualifie de Microsoft Tax).

Mais il n’est pas certain que seul Google voit rouge. L’arrivée de Microsoft ne va pas faire l’unanimité au sein du CISPE même si son bureau a majoritairement voté pour l’entrée de l’américain. Une affaire à suivre assurément…

