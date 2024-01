Au sein de l’industrie des datacenters, un virage majeur s’opère vers la durabilité. Leur évolution, de l’architecture modulaire aux systèmes de refroidissement avancés, reflète un engagement croissant envers l’efficacité énergétique et la réduction de leur empreinte environnementale.

Les datacenters ont connu une transformation continue, accordant de plus en plus d’importance au développement durable. L’évolution de leurs infrastructures a été motivée par la nécessité de rentabiliser les coûts, notamment en réduisant la consommation d’énergie, tout en favorisant les technologies innovantes, écologiques et conformes aux ambitions de l’industrie. Des progrès significatifs ont été réalisés grâce à des solutions technologiques, allant de conceptions architecturales sophistiquées à des systèmes de refroidissement ingénieux. Aujourd’hui, les datacenters du futur ne visent pas seulement l’efficacité opérationnelle, mais s’engagent à minimiser leur impact environnemental en exploitant les sources d’énergie renouvelables et en adoptant des pratiques d’efficacité énergétique.

Technologies Innovantes pour des Datacenters Durables

La transition vers des datacenters durables a été impulsée par l’intégration de technologies innovantes. Ainsi, l’utilisation de l’architecture modulaire a permis une meilleure gestion de l’espace, réduisant les pertes d’énergie et optimisant l’utilisation des ressources. Les datacenters modulaires, constitués d’unités préfabriquées et évolutives, se montent, se modifient et se reconfigurent aisément selon les besoins. Ces structures standardisées intègrent des modules incluant les systèmes électriques, les systèmes de refroidissement et les systèmes informatiques, facilitant un déploiement rapide et une extension sans complications. Par opposition, les datacenters traditionnels, conçus sur mesure, exigent un investissement considérable en temps, ressources et planification pour leur construction et agrandissement. Une enquête récente menée auprès de 228 dirigeants de datacenters a révélé que plus de la moitié avaient déjà adopté des installations modulaires, et que 99% prévoyaient d’adopter ces conceptions dans les prochaines années.

D’autre part, l’adoption de systèmes de refroidissement innovants a été cruciale pour une utilisation plus efficace de l’énergie. Parmi ces innovations, les technologies de refroidissement liquide sont apparues comme des solutions prometteuses. Par exemple, l’utilisation de fluides de refroidissement à haute performance, tels que les fluides de transfert de chaleur à haute capacité, permet aujourd’hui une dissipation plus efficace de la chaleur tout en réduisant la consommation d’énergie globale. Ces progrès ont contribué à réduire la dépendance des centres de données à l’égard des systèmes de refroidissement traditionnels, souvent gourmands en énergie et moins respectueux de l’environnement.

Vers des Pratiques Éco-responsables pour l’Écosystème

De nos jours, chaque industrie a une responsabilité envers la planète et le climat, et les centres de données ne font pas exception à la règle. Comme le détaille le rapport Sustainability 2023 réalisé par CyrusOne, aujourd’hui, dans toute l’Europe, les opérations de l’entreprise sont passées à 100 % d’énergie renouvelable, et elle s’est engagée à réduire davantage ses émissions de carbone. L’émergence des énergies renouvelables a joué un rôle clé dans la transition vers des datacenters plus durables. L’intégration croissante de sources d’énergie alternatives, telles que le solaire et l’éolien, a transformé la dynamique énergétique des datacenters. Ces pratiques innovantes, combinées à des approches plus respectueuses de l’environnement dans la gestion de l’énergie, ont mené à une réduction remarquable de l’impact écologique de ces installations technologiques.

Au cœur de cette évolution se trouve l’engagement continu envers un avenir durable. Il existe des initiatives telles que le Climate Neutral Data Center Pact (CNDCP) lancé en janvier 2021, dont CyrusOne est l’un des signataires. Ce pacte mondial vise à fédérer les centres de données autour des objectifs du Green Deal européen, en se concentrant sur des aspects clés tels que l’efficacité énergétique, la gestion responsable de l’eau, l’utilisation d’énergies propres, la promotion de l’économie circulaire et l’exploitation de la chaleur de récupération.

La transition des datacenters vers des pratiques durables témoigne d’un changement significatif vers une gestion énergétique plus responsable. Les engagements collectifs et les avancées technologiques ouvrent la voie à un avenir où l’efficacité énergétique et le respect de l’environnement seront des piliers essentiels de cette industrie en constante évolution.

Par Alex Safronoff, Directeur projets France chez CyrusOne

