Réduire l’empreinte carbone des centres de données est une nécessité incontournable, où l’investissement dans les énergies renouvelables devient un axe stratégique pour le secteur.

Assurer un avenir durable est dorénavant une course contre la montre pour parvenir à des émissions nettes de carbone nulles, car bien que nous fassions des progrès significatifs vers cet objectif, les scientifiques du climat sont clairs : il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

Heureusement, le rythme des actions des entreprises dans ce domaine s’accélère. Elles doivent se concentrer sur des solutions qui les aident non seulement à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de carbone, mais aussi à aider leurs clients à atteindre leurs propres objectifs en matière de climat. Les exploitants de centres de données qui achètent de grandes quantités d’électricité peuvent faire d’énormes progrès en matière de réduction des émissions de carbone en adoptant les énergies renouvelables dans l’ensemble de leurs activités. En investissant dans l’achat d’énergie renouvelable pour leurs installations, ils peuvent en faire profiter leurs clients et c’est ainsi que commence le développement d’un écosystème d’énergie propre. Il est encourageant de constater que les clients des datacenters en colocation recherchent de plus en plus des sources d’énergie plus durables, auxquelles ils pourront de plus en plus accéder grâce aux récents progrès.

Nous devons tous être engagés dans cette course. Les entreprises doivent saisir toutes les occasions de partager les bonnes pratiques et enseignements au sein d’organisations telles que l’Association des acheteurs d’énergie propre (CEBA), qui s’est engagée à soutenir la décarbonisation de l’énergie à l’échelle mondiale. En d’autres termes, les centres de données doivent reconnaître qu’ils ont la possibilité de servir leurs clients tout en contribuant à réparer les dommages causés à notre planète.

Une approche écologique de l’alimentation électrique

Bien qu’ils ne représentent qu’une petite partie du secteur informatique dans son ensemble, les centres de données contribuent de manière substantielle à sa consommation d’énergie et à ses émissions carbone. La nécessité de ces opérations à notre époque est inévitable, mais nous pouvons néanmoins en minimiser l’empreinte carbone.

Il est essentiel d’aider les clients à atteindre l’objectif « zéro carbone ». Les entreprises de centres de données achètent de l’énergie renouvelable à grande échelle et peuvent fournir à leurs clients l’énergie dont ils ont besoin, qu’il s’agisse d’un simple rack ou d’une salle entière. Il est également essentiel de développer d’autres canaux d’approvisionnement en énergies renouvelables. Nous savons maintenant qu’il est possible de créer des solutions d’approvisionnement en énergie renouvelable à un coût compétitif, et si davantage d’entreprises d’hébergement de données travaillent dans ce sens, davantage de clients pourront bénéficier de contrats d’énergie propre à long terme avec des coûts stables et contribuer à démontrer que l’usage d’énergies propres est non seulement responsable mais aussi rentable.

Il est également important que le centre de données lui-même soit considéré comme un élément de la solution environnementale afin que les opérations soient durables de bout en bout. Les certifications de bâtiments écologiques, comme BREEAM par exemple, constituent la première étape de ce parcours.

Des ressources alternatives pour un avenir pauvre en carbone

Ces dernières années, on s’est interrogé sur le potentiel des nouvelles ressources énergétiques alternatives pour l’alimentation de secours et il existe de nombreuses possibilités à explorer. Les batteries, par exemple, sont une solution intéressante à court terme, car la conception d’une nouvelle installation intégrant un espace de stockage énergétique de plusieurs mégawatts pourrait devenir de plus en plus efficace à mesure que le coût des batteries diminuent.

D’autres solutions, comme l’hydrogène, sont plus difficiles à proposer aujourd’hui mais devraient être envisagées à long terme. L’hydrogène a certainement un rôle à jouer dans l’avenir à faible teneur en carbone, mais il existe actuellement d’importants obstacles à surmonter avant que nous puissions l’exploiter efficacement en tant que ressource énergétique. Le coût de l’hydrogène lui-même est élevé et toute la logistique de distribution reste à mettre en place sera difficile, de sorte que l’adhésion des gouvernements est nécessaire avant que cette option puisse commencer à être pleinement explorée.

Regarder vers l’avenir

Le suivi des émissions à l’aide de méthodologies basées sur le marché et sur la localisation est essentiel, car il permet aux entreprises de reconnaître le macro-impact de leurs achats d’énergie renouvelable et d’étudier la façon dont leurs réseaux locaux deviennent également plus responsables. Plus nous parviendrons à intégrer les énergies renouvelables dans les réseaux locaux, plus les performances s’amélioreront – pour nous tous, dans tous les domaines.

D’un point de vue financier, il nous faut mieux comprendre à quel moment l’énergie sans carbone doit être placée sur le réseau pour qu’il soit entièrement décarboné. L’énergie renouvelable est l’énergie la moins coûteuse, alors que les heures non compensées (à base de carbone) sont les plus chères. Par conséquent ; si nous utilisons des énergies renouvelables dans les réseaux locaux et que la consommation est alignée sur les heures où l’énergie propre est disponible, le coût de l’électricité sera bas et les réseaux deviendront de plus en plus résilients.

En fin de compte, bien que motivée par le désir de protéger simplement notre planète, l’adoption de l’énergie propre est en grande partie orientée vers le développement de notre industrie à l’avenir. Ensemble, nous devons nous efforcer de fournir de l’énergie sans carbone à chaque heure de la journée, conformément au Pacte de l’ONU sur l’énergie 2021, et nous efforcer d’obtenir un réseau plus vert dans l’ensemble. Les avantages ne seront pas seulement une planète plus saine, mais aussi un résultat net comptable plus sain.

Par Nathalie Henon, Présidente d’Iron Mountain France

