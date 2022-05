Peut-on encore améliorer l’efficacité énergétique des data-centers ? Quelles sont les marges de manœuvre et les solutions nouvelles ? Pour en discuter, Elena Fedotova, Directrice de l’activité Secure Power de Schneider Electric France est notre invitée de la semaine.

Secure Power regroupe toute la palette de produits, solutions et services permettant de fournir et gérer de l’alimentation en énergie et le refroidissement des datacenters. La marque est aussi propriétaire des onduleurs APC. « Notre obsession chez Schneider Electric, c’est de rendre les datacenters de toutes tailles efficaces en termes d’énergie » explique Elena Fedotova, Directrice de l’activité Secure Power de Schneider Electric France. Elle est l’invitée de la semaine de Guy Hervier.

Avec lui elle revient avec lui sur la diversité des solutions de ce fournisseur qui couvrent les datacenters d’une taille de boîte à chaussure (Edge Computing) jusqu’aux mégas datacenters de la taille d’un stade de foot. Des besoins très différents de puissance et de monter en charge mais des nécessités de résilience et d’efficacité communes. Avec en pointe de mire, la nécessité de réduire sans cesse l’empreinte écologique et climatique du numérique et de ses datacenters…