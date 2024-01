Opérateur de Datacenters Edge français, Euclyde Datacenter s’ouvre un peu plus à l’Europe et annonce une croissance record de son CA de 31% sur son dernier exercice pour atteindre les 9,8 millions d’euros de chiffre d’affaires sur un marché extrêmement concurrentiel.

Depuis sa création en 2009, Euclyde Datacenters développe et gère un réseau de six datacenters interconnectés en France, reconnus pour leur sécurité, disponibilité continue, et infrastructures de pointe. Acteur un peu à part dans le paysage concurrentiel des datacenters de colocation, Euclyde affiche un fort ancrage régional et favorise le développement de marchés numériques locaux, contribuant ainsi à la création de places de marché numériques locales et au succès de ses clients et partenaires disséminés en France et en Europe.

La société maintient une croissance vigoureuse et constante. En 2023, sa technologie et son efficacité opérationnelle ont séduit clients et investisseurs et expliquent son acquisition par le groupe européen nLighten en juin dernier. Avec une croissance annuelle de 31% de son Chiffre d’Affaires en 2023, l’entreprise française frôle la barre des 10 millions d’euros. Cette progression est en grande partie due à l’augmentation notable de la capacité de production dans ses centres de Lyon et Lognes, ainsi qu’à la hausse rapide du taux d’occupation de son datacenter à Strasbourg, un an après son inauguration. Face à ces succès, Euclyde Datacenters prévoit de démarrer la construction de la deuxième phase de ce site. Une croissance qui se traduit aussi par un renforcement de ses équipes avec l’intégration en 2023 d’une dizaines de nouveaux collaborateurs.

Euclyde Datacenters a aussi investi massivement dans l’amélioration de ses infrastructures tout en adoptant une démarche d’économie d’énergie et un système de gestion certifié ISO 50001, offrant à ses clients une transparence sur les émissions de carbone liées à leurs infrastructures hébergées.

‘Nous sommes fiers d’annoncer pour la 3ème année consécutive une croissance record qui bat les précédentes pour notre entreprise qui a su capitaliser sur ses nombreux atouts » se réjouit Anwar SALIBA, Directeur général d’Euclyde Datacenters. « Que ce soit par notre ADN agile ou l’ innovation constante investie face aux nouveaux usages, notre approche industrielle offre des services et plateformes d’hébergement de proximité de confiance à nos clients. Avec l’appui du groupe paneuropéen nLighten, nous accédons à de nouvelles ressources qui nous permettent d’accélérer et de lancer notre nouveau plan d’investissement. L’année 2024 devrait donc s’inscrire dans le prolongement de la forte dynamique initiée l’année dernière. »

