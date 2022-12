Entreprise française, Euclyde Datacenters exploite un réseau de datacenters interconnectés et de haute disponibilité sur l’ensemble du territoire national. Elle annonce l’ouverture d’un septième datacenter, à Strasbourg cette fois.

Servie par sa bonne infrastructure de réseaux Telcos et ses centrales nucléaires à faible impact carbone, la France est une terre de datacenters. Mais tous les opérateurs de datacenters ne sont pas américains. Il existe des Français qui en bons Gaulois résistent encore et toujours. Euclyde est l’un d’entre eux.

Pure player de l’hébergement souverain, Euclyde Datacenters annonce compléter son maillage national avec l’ouverture d’un nouveau et septième datacenter sur Strasbourg. Les six autres sont implantés à Sophia-Antipolis, Besançon, Aix-en-Provence, Lyon et Lognes (région Parisienne). Ce site baptisé Euclyde DC7 a été conçu en prenant particulièrement en compte la sobriété énergétique. Il propose une capacité de tiering Tier 3+, un service chargé de stocker la donnée sur le support le plus adaptée en fonction de son état dans son cycle de vie. Il s’étend sur une superficie de 1500m² dont 720 m² dédiés aux salles informatiques.

Colocation, solutions PRA/PCA, Transit IP mutiopérateurs, services WAN, on retrouve les prestations classiques des opérateurs de datacenters assorties de services avancés en matière de stockage, de sauvegarde, d’archivage, de réseau et même de cloud managé.

Directeur général de la société, Anwar Saliba détaille : « Notre nouveau datacenter prend en compte l’ensemble des paramètres indispensables pour héberger des infrastructures stratégiques en toute sécurité. Au-delà de la performance de notre datacenter, nous nous sommes également inscrits dans une trajectoire de sobriété énergétique qui est désormais un sujet central pour l‘ensemble des acteurs de la chaîne du numérique. Dans ce contexte, nous bénéficions notamment de la certification ISO 50001 qui nous permet de mieux adresser les attentes de nos clients, autorités et autres parties prenantes en termes d’engagement environnemental et d’efficacité énergétique. »