Telehouse continue d’étendre sa présence à l’internationale avec l’acquisition de trois datacenters à Toronto au Canada.

Que de chemin parcouru depuis l’ouverture du premier datacenter à New-York en 1989 ! Poussée par une demande toujours croissante de plus de fiabilité et de bande passante d’interconnectivité et de plus d’hébergement en colocation, la société de télécommunications japonaise KDDI, plus connue sous sa marque de datacenters Telehouse, étend sa présence en Amérique du Nord en acquérant auprès d’Allied Properties REIT trois centres de données à Toronto, Canada, pour 1,35 milliard de dollars canadiens, via une nouvelle entité, KDDI Canada, Inc.

Ces nouveaux centres de données agnostiques vis-à-vis des opérateurs cloud et télécoms sont situés dans le centre ville de Toronto et, lorsqu’ils seront pleinement opérationnels, offriront plus de 30 MW de capacité informatique. Ils proposeront des espaces partagés et dédiés pour répondre aux besoins des clients, notamment ceux en expansion internationale, en offrant un accès à une large gamme de partenaires de connectivité pour optimiser les performances du réseau.

« C’est une nouvelle étape importante pour KDDI et un investissement crucial qui améliorera les capacités de connectivité des entreprises canadiennes » s’enthousiasme Yasuaki Kuwahara, DG de KDDI. « Alors que de nombreuses organisations nord-américaines accélèrent leurs initiatives de transformation numérique et d’innovation, nous sommes ravis de pouvoir jouer un rôle dans leur réussite, en offrant des services fiables, évolutifs, flexibles et sécurisés pour moderniser et pérenniser les environnements informatiques. »

