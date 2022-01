Telehouse, prestataire d’hébergement présent en France depuis 20 ans, propose aux entreprises qu’elles se connectent directement au cloud de Google, sans avoir besoin de passer par Internet.

Les clients au sein de pôle de connectivité TH2 pourront désormais bénéficier du service Google Cloud InterConnect, autrement dit d’un accès privé direct, sécurisé et hautement performant offrant une disponibilité de 99,99%.

Rappelons que le pôle de connectivité, dit autrement le datacenter d’interconnexion, TH2 est l’un des plus grands du monde puisqu’il figure à la 4 ème place mondiale. Il concentre un grand nombre de liens avec les petits et grands opérateurs et avec les hyperscalers tout en hébergeant également le principal noeud France-IX. Les entreprises hébergées à TH2 bénéficient ainsi d’un véritable «circuit court» des échanges de données. La concentration d’acteurs majeurs des télécoms et du numérique dans le datacenter TH2 Voltaire permet ainsi aux entreprises d’établir des connexions directes vers leur écosystème, de machine à machine, avec une optimisation imbattable des coûts de transport de la data, de la bande passante disponible, et des temps de latence.