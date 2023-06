Euclyde Datacenters, une entreprise française exploitant six datacenters interconnectés à travers la France, est désormais propriété de l’européen nLighten qui a acquis la totalité de ses parts.

Avec des datacenters implantés à Sophia-Antipolis, Besançon, Lyon, Lognes et Strasbourg (ouvert très récemment), Euclyde est un acteur à part sur le marché des datacenters de colocation avec une empreinte et une approche très régionales. Mais le destin de la scale-up française, née en 2009 et qui avait su anticiper le marché des datacenters, vient de basculer. L’entreprise se fait racheter par l’européen nLighten, fondé en 2021 et qui détient une dizaine de centres en Allemagne après l’acquisition initiale de l’allemand EXA Infrastructure.

Cette acquisition importante permettra à Euclyde Datacenters de propulser sa croissance et son développement national, grâce aux ressources de nLighten. Il s’agit d’un développement stratégique pour Euclyde qui prévoit de renforcer son avantage concurrentiel et d’être l’acteur de référence sur son marché.

Pour nLighten, cette acquisition constitue une avancée majeure dans sa conquête du marché européen des datacenters. « Avec cette acquisition, nous faisons un pas de plus vers notre objectif de créer une plateforme paneuropéenne de premier plan pour les centres de données en périphérie. Euclyde correspond parfaitement à notre stratégie, et l’équipe de direction, les employés et les actifs existants constituent une base solide pour nos ambitions en France« , confirme ainsi Harro Beusker, cofondateur et PDG de nLighten.

Anwar SALIBA, Directeur Général d’Euclyde Datacenters, explique de son côté : « Nous sommes heureux d’intégrer nLighten et de prendre part au projet de construction d’un leader européen tout en écrivant une nouvelle page de notre histoire. Fondée par Magdi Houry, qui s’est désormais retiré de la société, Euclyde Datacenters est aujourd’hui un acteur de poids en France doté des moyens de nLighten pour accélérer notre ambition de mailler l’ensemble du territoire national et pour renforcer notre position de leader en France ».

Anwar SALIBA et les équipes d’Euclyde resteront en poste.

À lire également :