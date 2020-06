Déjà présent sur Sophia-Antipolis, Aix, Lyon, Besançon, Paris, et plus récemment Lognes, le spécialiste français des datacenters Euclyde annonce un nouvel investissement de 7 millions d’euros pour bâtir un septième centre de données, cette fois à Strasbourg. Une première implantation dans le Grand-Est qui s’accompagne bien évidemment de nouveaux emplois techniques mais aussi d’une nouvelle équipe commerciale locale pour accompagner les entreprises de la région dans leur transformation digitale, leurs projets de PRA et de cloud computing.

Euclyde a ouvert son premier datacenter en 2009 à Antibes Sophia-Antipolis. Depuis, l’entreprise n’a cessé de grandir et d’ouvrir de nouveaux centres de colocation, de services managés et de clouds managés. En avril dernier, en pleine crise pandémique, elle avait signé l’entrée du Crédit Africole dans son capital. Avec pour objectif d’ouvrir un nouveau datacenter tous les 18 mois dans les 5 ans à venir.

Démontrant la capacité d’Euclyde à se développer à l’échelle industrielle, ce nouveau projet de grande envergure va permettre au groupe d’ajouter un site régional de nouvelle génération de 1.500 mètres carrés. Ce nouveau site aura une capacité de 650 KW IT soit environ 200 baies. Grâce aux technologies déployées, le site sera d’une extrême sobriété avec un PUE attendu de 1,1 à pleine capacité.

Pour Magdi HOURY, Fondateur et Président d’Euclyde Datacenters, « le lancement de notre Datacenter sur Strasbourg va permettre à nos clients régionaux de s’appuyer sur un Datacenter connecté à l’ensemble des réseaux data de la région Est et d’héberger leurs SI et applications au sein d’une structure intégrant les standards les plus avancés en matière de performance et de sécurité. Notre nouveau Datacenter devrait être opérationnel dès le début de l’année 2021. Comme c’est déjà le cas dans les autres régions où nous opérons, nous espérons grâce à ce projet nous positionner comme un partenaire stratégique des entreprises locales et à occuper une place centrale sur le marché de l’hébergement d’infrastructures informatiques critiques sur la région Grand Est. »

Rappelons que outre la classique colocation d’espaces au sein de ses datacenters, Euclyde Datacenters propose des services managés à valeur ajoutée comme le stockage-archivage, le PCA-PRA, la sauvegarde, le transit multi-opérateurs, le SD-WAN, etc.