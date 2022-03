Le manque de compétences est un mal récurrent en informatique – particulièrement dans les datacenters alors que les opérateurs de cloud sont en pleine expansion – et la solution tient en un mot : diversité!

La demande pour les services numériques s’est largement accélérée pendant la pandémie, provoquant une pénurie inévitable des compétences nécessaires au fonctionnement des datacenters. Le marché mondial de l’emploi a connu des changements historiques, notamment avec l’adoption du télétravail qui offre aujourd’hui davantage de choix aux employés quant à leur localisation. Si le manque de compétences impacte chaque aspect de l’industrie technologique, ce problème est encore plus prononcé dans les datacenters, alors que de nombreux employés expérimentés atteignent l’âge de la retraite. L’Uptime Institute a baptisé ce phénomène le « Silver Tsunami » et estime qu’il pourrait perdurer tout au long de la prochaine décennie.

L’organisme de certification pour la conception des datacenters prévoit une augmentation des besoins en personnel à l’échelle mondiale, qui passeront d’environ deux millions d’employés à temps plein en 2019 à près de 2,3 millions en 2025. Il est donc primordial pour les experts du secteur de lutter rapidement contre la pénurie de talents.

La plupart des postes à pourvoir exigeront soit un diplôme universitaire ou supérieur, soit – point critique – une expérience professionnelle pouvant tenir lieu de formation.

Par ailleurs, les opérateurs du cloud créent et soutiennent la demande, en particulier dans les services informatiques destinés aux particuliers, et attirent ainsi les rares employés expérimentés. Nous constatons que de plus en plus de professionnels IT sont naturellement attirés par ces postes où les salaires sont généralement plus élevés que ceux proposés par les entreprises, ce qui peut rendre la concurrence encore plus rude.

L’importance de la diversité dans les datacenters

Elle constitue un élément clé pour aider à combler le manque de compétences. Dans un secteur dynamique à croissance rapide, les exploitants de datacenters doivent s’efforcer d’attirer des talents de tous horizons. À ce titre, ils doivent à la fois chercher plus largement, mais aussi réévaluer leurs exigences afin d’attirer un plus grand nombre de candidats.

La diversité est en effet importante, qu’il s’agisse des fournisseurs ou des collaborateurs. Il est important que les entreprises réalisent cela et s’y adaptent. L’ouverture à de nouvelles personnes est essentielle à une croissance continue, avec l’avantage supplémentaire d’apporter des perspectives novatrices pour résoudre les défis complexes de la gestion d’un datacenter moderne.

Les entreprises ne doivent pas craindre cette nouvelle réalité. En acceptant la diversité et le changement, elles instaureront un ensemble de pratiques qui leur permettront de maîtriser cette nouvelle ère de travail.

Un poste aux compétences plus larges

Une autre approche pour résoudre ce problème consiste à définir des fonctions informatiques plus généralistes, où les employés endossent différents rôles et s’appuient sur la technologie pour répondre aux besoins d’un champ d’action élargi. Cela réduit la pression sur les entreprises et leur dépendance à l’égard d’un personnel d’experts qu’il peut être difficile – et coûteux – d’engager et de conserver.

Les datacenters enregistrent déjà une diversité de compétences parmi leurs professionnels IT. Leurs équipes requièrent en effet de plus en plus de connaissances en matière d’exploitation et de développement. Chacun peut alors être amené à gérer l’informatique, le stockage et le réseau. L’automatisation n’a donc jamais été aussi importante.

En outre, les profils généralistes peuvent faire plus avec les bons outils en main. Le choix du bon système de gestion contribuera à éliminer le besoin d’une expertise spécifique à un fournisseur et à réduire la charge du personnel d’exploitation qui doit maîtriser le langage CLI obscur des différents fournisseurs technologiques.

Par exemple, les systèmes de mise en réseau basés sur l’intention (Intention-based network) permettent aux administrateurs d’utiliser un système unifié pour spécifier ce qu’ils attendent de leurs infrastructures en termes fondamentaux, tels que l’accessibilité, la sécurité, la qualité de l’expérience ou la conformité. Ensuite, le logiciel automatise entièrement les processus de construction et de déploiement du réseau. Le système alerte les opérateurs en cas de pannes et de dysfonctionnements, tout en précisant la raison de ces incidents grâce à l’identification des causes profondes.

De plus, certains systèmes de mise en réseau basés sur l’intention peuvent exécuter ces étapes pour de multiples fournisseurs de premier plan, ce qui offre la possibilité de choisir plusieurs vendeurs alors que les délais de livraison du matériel sont de plus en plus longs en raison des contraintes actuelles en matière de chaîne d’approvisionnement.

De même, lorsque ces professionnels quittent leur poste, ils emportent souvent avec eux des connaissances essentielles relatives au réseau. Non seulement le manque de documentation est un problème lors de la résolution des problèmes, mais lorsqu’on ne comprend pas bien quels systèmes partagent une accessibilité ouverte, le système peut également être vulnérable face aux failles de sécurité. Avec les solutions réseau basées sur l’intention, nous disposons d’une visibilité complète et actualisée du système. Les clients peuvent économiser des dizaines de milliers de pages de procédures et de diagrammes grâce à ces capacités d’autodocumentation. De plus, une fonction de suivi d’audit permet de retracer l’origine et le contenu de tout changement sur le réseau.

Une meilleure capacité à relever les défis

Les entreprises ont tout intérêt à mettre en place un pipeline et des pratiques permettant d’exploiter leur infrastructure sans nécessairement s’appuyer sur des experts devant rester à leur poste ou être toujours disponible. Les outils qui permettent l’autopublication, la documentation automatique des modifications du système, la possibilité de suivre facilement ce qui se trouve sur le réseau, la mise en relation des charges de travail et la segmentation de l’infrastructure offrent la possibilité de faire appel à une équipe plus généraliste. Celle-ci peut gérer le réseau sans compromettre la fourniture d’une expérience utilisateur unique.

De plus, si les entreprises cherchent activement à recruter dans différents secteurs, cette diversité de pensée, de formation et d’expérience leur permettra de faire face aux défis actuels et futurs, quels qu’ils soient.

___________________

Par Cathy Gadecki, Director of Data Center Product Line Management chez Juniper