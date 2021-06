Arrivé en Septembre 2017, Carlo Purassanta s’en va vivre de nouvelles aventures professionnelles. Il est remplacé à la Présidence de Microsoft France par Corine de Bilbao, 54 ans, qui dirigeait Segula Technologies (société d’ingénierie de 13 000 collaborateurs présente dans 30 pays)

Diplômée de Science Po Bordeaux et titulaire d’un MBA du MAI Institute of Purchase Management, elle a passé 28 ans chez GE dont elle a été présidente de la filiale française (de 2016 à 2019). Ancienne Vice-présidente de la Chambre de Commerce Américaine, elle est connue pour son engagement auprès de nombreux réseaux pour la promotion de la diversité dans l’industrie et la technologie.

« Je suis ravie de rejoindre Microsoft France et son équipe talentueuse et de poursuivre ses engagements, aux côtés de l’écosystème du numérique et en faveur de la transformation des organisations explique-t-elle. Pleinement convaincue des opportunités qu’offre la technologie, je me réjouis de poursuivre l’ambition de Microsoft France, catalyseur d’innovations au service d’un futur durable et inclusif ».

Sauf erreur de notre part, elle est la première femme à prendre la direction de la filiale française du groupe américain.