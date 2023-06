La multiplication des centres de données se poursuit dans l’Hexagone avec des acteurs internationaux très connus mais aussi des acteurs plus locaux qui jouent la carte de la proximité. L’opérateur toulousain FullSave annonce ainsi ouvrir un nouveau datacenter à Auch.

On le sait, la France est une grande terre d’accueil des datacenters de par son excellente infrastructure de connectivité, de par son énergie bas carbone et de par sa position centrale en Europe. Ce qui lui permet d’attirer des opérateurs de colocation et d’interconnexion internationaux mais aussi de satisfaire les besoins croissants d’opérateurs français de proximité.

FullSave, une entreprise toulousaine spécialisée dans l’hébergement et les services de télécommunication qui s’autodéclare « opérateur un peu givré », annonce ainsi l’établissement d’un nouveau centre de données à Auch après ceux de Toulouse, Bordeaux (1 & 2), Marseille, Lyon et Paris (1 & 2). Cet ajout vient renforcer le réseau de sites gérés directement par Groupe Eurofiber France (groupe d’origine néerlandaise), qui a intégré FullSave à son portefeuille en 2021.

Ce bâtiment fraîchement construit en dix mois, bénéficie des installations les plus avancées du secteur. Il offre une capacité de 30 baies, avec une variété de baies entièrement équipées ou demi-équipées. L’espace se divise en deux salles informatiques de 70 m² chacune et une salle dédiée à l’énergie de 40 m². Basé sur un modèle de niveau Tier 3, chaque baie est équipée d’une double source d’alimentation électrique sur deux circuits distincts. Le centre est également équipé d’un système de suppression d’incendie par gaz, d’un système de climatisation 2N et d’un générateur. Le PUE ciblé pour ce site est de 1,4.

Arnaud Turpin chez Eurofiber France explique ainsi : « Notre site dispose d’une artère de 144 fibres en propre entre Auch et Toulouse. Notre Datacenter viendra compléter les sites exploités en propre par Eurofiber France, nous amenant à une capacité nationale totale de 320 baies, 1 500 m2 et 1 MW (mégawatt) de puissance consommée. D’ores et déjà 3 premiers clients d’envergure ont choisi ce site pour héberger leurs SI et infrastructures. »

En plus de l’infrastructure technique existante, le site d’Auch comprend également un incubateur d’entreprises situé dans les étages supérieurs du même bâtiment. Objectif : favoriser le développement d’un écosystème numérique local. Une bonne idée, incontestablement.

