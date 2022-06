ITinSell éditeur SaaS, intégrateur et hébergeur franchit une nouvelle étape dans son développement. Dans le cadre d’une opération de croissance externe, ITinSell et ses partenaires rachètent à Econocom un Datacenter souverain de 3800 m² certifié ISO 27001 et HDS pour renforcer stratégiquement son positionnement d’hébergeur de données sécurisées.

En association avec Kevin POLIZZI, (Jaguar Network/Unitel), Cloud Advice (Bertrand MAUDRY, Bruno BRUHAT et Jean-Baptiste MAUDRY) et Damien DESANTI actuel Directeur Infrastructures et Production d’ASP Serveur, Julien FIETTE, fondateur et CEO d’ITinSell ont finalisé l’acquisition du datacenter d’ASP Serveur.

Le développement d’ASP Serveur peut désormais pleinement s’appuyer sur l’expertise de toutes ses équipes pour offrir une nouvelle gamme de services souverains à forte valeur ajoutée et sécurisée.

ITinSell consolide ainsi son indépendance, étoffe son offre, ses compétences techniques avec une équipe supplémentaire de 14 ingénieurs et experts et rassemble sous sa bannière plusieurs centaines de nouveaux clients et partenaires.

M. Julien FIETTE, Fondateur et CEO d’ITinSell, commente : « L’acquisition d’ASP SERVEUR nous permet de disposer de notre propre cloud souverain pour tous nos clients, en particulier ceux qui exigent dans le cadre de leurs appels d’offres d’avoir les données personnelles hébergées en dehors des datacenters des GAFAM. »

Pour M. Kevin POLIZZI, Président du Groupe UNITEL :

« La consolidation du marché de l’hébergement en France est un mouvement préalable à l’accès aux technologies 5G pour les entreprises et le développement d’offres de Edge Computing pour industries et collectivités. Les enjeux de Cybersécurité sont désormais primordiaux et maintenir en France l’une des pépites innovantes du secteur est notre priorité au service de l’intérêt de tous. »

M. Bertrand MAUDRY, Président de la Société Cloud Advice, précise : « Nous sommes ravis de participer à cette nouvelle aventure afin d’apporter notre expertise en terme de services managés et d’infrastructure et de pouvoir également étoffer notre offre de services premium dans une dynamique qui se voudra à la fois souveraine, écoresponsable et à forte valeur ajoutée technique.»

M. Damien DESANTI, Directeur Infrastructures et Productiond’ASP SERVEUR, indique : « Mes équipes rejoignent avec enthousiasme un nouveau projet liant habilement croissance et innovation. La reprise de l’entreprise à Econocom va nous permettre de confirmer et accélérer l’ensemble de nos actions RSE au service de la transformation durable en utilisant tous les mécanismes de la transformation digitale (IoT, Data, 5G, …).

Notre objectif est une empreinte carbone nulle en 2025 ».