Telehouse, prestataire d’hébergement et filiale du groupe KDI, annonce la mise en place du service Metro Connect qui permet désormais aux clients hébergés à TH3 (Magny Les Hameaux – Ile de France) d’accéder, avec une latence de moins d’une milliseconde, à l’écosystème de connectivité de TH2 (Paris).

Le datacenter TH3 dispose d’un site unique en son genre, tant par la surface de ses espaces techniques de plus de 65 000 m2, que par ses bâtiments conçus comme ouvrage de défense militaire.

Facile d’accès, et positionné stratégiquement à bonne distance de la zone de concentration de nombreux datacenters au nord-est de Paris, TH3 offre un hébergement capacitaire à très haute disponibilité.

Le service Metro Connect est pensé comme une extension du service de Meet Me Room (MMR) de Telehouse, et permet à plusieurs centaines de clients de profiter de l’écosystème présent dans les datacenters sur une même zone métropolitaine.

Les liens administrés de bout en bout par l’opérateur assurent une fiabilité et une continuité de services, grâce à un système de bascule automatique d’un lien à l’autre en moins de 50 millisecondes en cas de coupure. Telehouse annonce une division par 4 des coûts de connectivité, et une livraison en moins de 72 heures.

Sami Slim, Directeur Adjoint de Telehouse, se félicite : « Avec cette nouvelle proposition de liens à 400 Gbps entre TH3 et TH2, nous sommes résolument prêts pour les années à venir. Nous sommes désormais en mesure de répondre à la fois à des enjeux de capacité et de connectivité. Telehouse Metro Connect va permettre à nos clients de TH3 de bénéficier du plein potentiel de TH2, place de marché des télécoms et du cloud en France ».