Microsoft a annoncé cette semaine l‘acquisition de Fungible Inc, une startup spécialisée dans les DPUs. Objectif optimiser le fonctionnement des datacenters et plus particulièrement ceux d’Azure…

Les DPU (Datacenter Processing Unit) sont des nouveaux composants basse consommation spécialisés dans l’optimisation des tâches de traitements des données, de stockage et de réseau et contribuent ainsi à réduire la consommation d’énergie. Pour faire simple, les DPU prennent directement en charge un certain nombre de tâches d’infrastructure (particulièrement de stockage et de transfert réseau) jusqu’ici réalisées par les CPU. Ils sont de plus en plus directement utilisés par les hyperviseurs quand il n’héberge pas directement l’essentiel de l’hyperviseur. Ils permettent aussi de réduire les coûts d’exploitation et d’augmenter la densité de serveurs. Ils sont de plus en plus considérés comme indispensables pour gérer efficacement les charges de travail liées à la 5G, l’IA, l’analyse de données en temps réel, etc.

Pas étonnant dès lors de voir Microsoft s’intéresser de près au sujet. L’éditeur a confirmé cette semaine l’acquisition d’un spécialiste des DPU : Fungible Inc. Très peu de détails ont été dévoilés sur cette transaction. L’officialisation confirme une rumeur apparue en fin d’année dernière selon laquelle la firme de Redmond était sur le point d’acquérir la startup pour 190 millions de dollars.

Selon Microsoft, les technologies de Fungible contribuent à la mise en œuvre de datacenters à haute performance, évolutifs, désagrégés et scalables, avec fiabilité et sécurité.

Ces derniers mois on a vu AWS et Google lourdement investir dans les couches basses de leurs datacenters notamment sur la partie réseau. Typiquement, AWS a introduit ses nouvelles cartes DPU Nitro 5 (basées sur une technologie maison avec hébergement de l’hyperviseur dans le DPU) et sur un nouveau protocole réseau SRD en remplacement de TCP. De son côté Google a introduit son Network Function Optimizer et différentes améliorations à son infrastructure en 2022.

Microsoft précise que « l’équipe de Fungible rejoindra les équipes d’ingénierie de l’infrastructure des centres de données de Microsoft et se concentrera sur la fourniture de multiples solutions DPU, l’innovation réseau et les avancées en matière d’accélérateurs matériels. Cette annonce démontre une fois de plus l’engagement de Microsoft à réaliser des investissements différenciés à long terme dans notre infrastructure de datacenters afin d’enrichir notre large éventail de technologies et d’offres mais aussi d’améliorer le délestage, la latence, la densité des serveurs des datacenters tout en optimisant l’efficacité énergétique et en favorisant une réduction des coûts ».

