Meta annonce ouvrir le système d’exploitation de ses casques Quest afin de permettre à la concurrence de l’adopter. De quoi donner l’impulsion nécessaire pour faire enfin décoller la VR et les Métavers alors qu’Apple semble déçue par l’accueil du Vision Pro ?

La rumeur du moment veut qu’Apple soit pour le moins « désappointée » par des ventes du casque Vision Pro, annoncées deux fois inférieures à ses prévisions. La firme pourrait même revoir ses plans de lancement d’une version plus accessible en 2025. Il faut néanmoins accueillir ce genre de rumeurs avec de grandes pincettes. Après tout, l’Apple Vision Pro est un produit financièrement peu accessible et rien ne dit qu’Apple comptait en écouler des centaines de milliers d’exemplaires.

Même si le succès n’est pas au rendez-vous, l’Apple Vision Pro a quand même dynamisé un écosystème mal en point, celui des applications de réalité virtuelle/augmentée/mixte.

Et son concurrent Meta en a bien conscience. Malgré un prix infiniment moindre, ses casques Quest ont eux aussi du mal à faire décoller le marché des réalités alternatives et du métavers. Et les rumeurs visant Apple ne doivent pas rassurer la firme de Mark Zuckerberg sur la viabilité de ses propres investissements.

L’urgence pour Meta n’est pas donc plus d’imposer son Quest 3 mais d’assurer un avenir au métavers, à la réalité mixte et à tout l’écosystème d’applications et de développeurs qui y sont attachés.

Alors, dans un mouvement stratégique destiné à donner un nouvel élan à cet écosystème que même l’arrivée d’Apple n’a pas suffi à révolutionner, Meta annonce ouvrir le système d’exploitation de ses casques Quest : Horizon OS. Dit autrement, les constructeurs concurrents pourront adopter Horizon OS sur leurs propres casques VR !

Voilà maintenant près de dix ans que Meta élabore le système d’exploitation qui anime ses casques de réalité virtuelle. Le système dérive de la version open source d’Android. « Pour défricher l’univers des casques autonomes, nous avons développé des technologies telles que le suivi ‘inside-out-tracking’ ou les contrôleurs autopilotés. Pour permettre des systèmes d’interaction plus naturels et une présence sociale, nous avons mis au point le suivi des mains, des yeux, du visage et du corps. Enfin, pour la réalité mixte, nous avons mis au point un ensemble complet de technologies permettant de fusionner les mondes numérique et physique, notamment la transparence à haute résolution, la compréhension de la scène et les ancres spatiales. Cet investissement à long terme, qui a débuté sur les fondations mobiles du projet Android Open Source, a donné naissance à un système d’exploitation de réalité mixte complet utilisé par des millions de personnes » expliquent les ingénieurs de Meta.

Désormais développeurs, créateurs et concepteurs de casques vont pouvoir s’approprier toutes ces technologies. De quoi donner une nouvelle impulsion à l’univers applicatif des casques Quest et aux initiatives Metavers en leur trouvant de nouveaux partenaires. Trois sont déjà connus : Asus, Lenovo et Microsoft (via sa marque Xbox). Ainsi, Lenovo développerait de nouveaux périphériques de réalité mixte, Asus plancherait sur un casque de gaming et Microsoft développerait une édition limitée du casque Meta Quest 3 aux couleurs XBox.

En annonçant l’ouverture de son système, Meta embarrasse forcément un peu Apple en rendant plus sexy son écosystème, ce qui devrait encourager les éditeurs de l’univers Apple à accorder plus d’intérêt au nouvel écosystème Meta Horizon OS. C’est aussi un pied de nez à Google alors que la rumeur veut que l’éditeur planche en partenariat avec Samsung sur un casque concurrent depuis plusieurs années.

Meta annonce vouloir lever les barrières qui freinaient jusqu’ici le développement pour ses casques Quest en permettant notamment aux applications « App Lab » (développement indépendant, développement d’entreprises, outils expérimentaux) de trouver une place dans l’Horizon Store. Par ailleurs, Meta annonce développer un nouveau framework pour aider les développeurs mobiles à créer des expériences de réalité mixte : « Les développeurs pourront utiliser les outils qu’ils connaissent déjà pour adapter leurs applications mobiles à Meta Horizon OS ou pour créer des applications de réalité mixte entièrement nouvelles ».

