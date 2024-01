A la veille de l’ouverture du CES de Las Vegas, Apple confirme le lancement le 2 février prochain de son casque de réalité virtuelle étendue Vision Pro.

C’est officiel, Apple commercialisera son casque de réalité mixte, ce que la firme appelle le ‘spatial computing’, le 2 février prochain aux USA.

Les précommandes débuteront dès le 19 janvier sur le site d’Apple aux Etats-Unis.

Les tarifs démarrent à 3.499 dollars pour la version de base à 256 Go de stockage intégré, ce qui est inférieur au prix annoncé.

« Vision Pro est un ordinateur ‘spatial’ révolutionnaire qui transforme la façon dont les gens travaillent, collaborent, se connectent, revivent des souvenirs et se divertissent » explique le constructeur.

« Vision Pro associe de manière transparente le contenu numérique au monde physique et offre de puissantes expériences spatiales contrôlées par les entrées les plus naturelles et intuitives possibles – les yeux, les mains et la voix de l’utilisateur. Un tout nouvel App Store permet aux utilisateurs d’accéder à plus d’un million d’applications iOS et iPadOS compatibles visionOS, ainsi qu’à de nouvelles expériences qui tirent parti des capacités uniques de Vision Pro ».

Apple n’a pas encore précisé de disponibilité et de prix pour l’Europe.

À lire également :