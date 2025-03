RGPD inefficace, cloud dominé par les Américains, souveraineté numérique en péril : Alain Issarni ne mâche pas ses mots. Entre vision d’un numérique européen fort et nécessité d’un sursaut stratégique des DSI, notre Grand Témoin appelle à une prise de conscience urgente alors que les problématiques géopolitiques n’ont jamais eu autant d’impact sur l’évolution des stratégies des DSI.

Fervent défenseur de l’open source et de la souveraineté numérique européenne, Alain Issarni est une figure marquante du numérique français, reconnu pour son expertise technique et son engagement en faveur de l’intérêt général. Ancien DSI, il s’est notamment illustré à la Direction générale des Finances publiques en lançant dès les débuts des années 2000 la télédéclaration des impôts, transformant la relation entre citoyens et administration. Convaincu que la protection des données et la transparence dans leur traitement sont essentielles pour garantir la sécurité technique et juridique, l’homme a toujours défendu une certaine idée d’un numérique à l’européenne.

Alors que les tensions géopolitiques impactent désormais très clairement les stratégies des DSI (comme le souligne le dernier rapport du Cigref), Alain Issarni est le Grand Témoin d’IT for Business et InformatiqueNews en ce mois de mars 2025. Invité par Guy Hervier, il expose sa vision d’un numérique européen plus ouvert et plus souverain, revenant sur les enjeux clés qui s’imposent désormais à tous les DSI.

Historiquement négligée, la dimension géopolitique a pris une nouvelle ampleur avec l’arrivée de Trump au pouvoir et la situation internationale. Elle impacte directement la supply chain, le choix des partenaires et des fournisseurs et donc les choix stratégiques des DSI.

Alain Issarni rappelle l’audace des débuts, illustrée par la télé-déclaration des impôts au début des années 2000, où « Au tout début des années 2000, qui faisait ça en fait ? Pas grand monde. »

Il souligne l’évolution d’infrastructures figées vers des solutions cloud capables de gérer d’importants pics de charge, comme lors de crises telles que la Covid.

Il critique l’écart entre les ambitions du RGPD et la réalité des fuites massives, notant que, pour beaucoup, le règlement se résume à « ces bannières qui agacent tout le monde » alors que parallèlement « dans les faits, il y a aujourd’hui une banalisation des fuites de données qui s’installent et qui semblent montrer que le RGPD n’a pas eu grand impact ».

Face à la domination des géants américains dans le cloud et les logiciels, Alain appelle au développement d’alternatives européennes pour renforcer l’autonomie stratégique des entreprises et limiter les risques liés à une forte dépendance. L’objectif est de disposer d’un meilleur levier dans les négociations et de garantir la continuité des services en cas de tensions géopolitiques en encourageant les acteurs européens de l’édition et du cloud à s’allier face aux ogres américains.

Notre invité prone également le dialogue entre les responsables IT et leurs dirigeants. Ce dialogue est essentiel pour anticiper les évolutions technologiques, sécuriser les infrastructures et intégrer pleinement les enjeux de cybersécurité et de souveraineté dans la stratégie globale de l’entreprise.



