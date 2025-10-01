À quelques heures de son événement annuel .Next On Tour Paris, qui se déroulera le 2 octobre au CNIT, Nutanix affiche ses ambitions sur le marché français. Guillaume André, Directeur Général France, détaille dans notre émission l’invité IT de la semaine une stratégie centrée sur la portabilité, l’hybridation cloud et l’intégration de l’intelligence artificielle.

L’IA, moteur de transformation

Pour Guillaume André, l’intelligence artificielle représente bien plus qu’un effet d’annonce : « La somme d’annonces, d’événements, de communication autour de l’IA est quelque chose d’assez impressionnant. On voit bien que ce n’est plus simplement une volonté d’investissement, ça devient quelque chose de très concret aujourd’hui« , constate-t-il.

Nutanix se positionne sur trois axes : supporter le déploiement d’applications IA sur ses plateformes, intégrer davantage d’IA dans ses propres produits, et construire un écosystème élargi autour de cette technologie. La société propose notamment Nutanix Enterprise AI pour orchestrer les différents modèles de langage (LLM), avec des partenariats établis auprès de NVIDIA, Hugging Face et DataRobot.

« Run anything, anywhere » : au-delà du slogan

Le positionnement « Run anything, anywhere » de Nutanix s’appuie sur le principe historique du « Freedom to Choose ». Concrètement, les clients peuvent sélectionner leur hyperviseur (Nutanix AHV, VMware, Hyper-V), leur fournisseur de serveurs et leur opérateur cloud. La société a établi des partenariats avec les principaux hyperscalers (AWS, Azure, GCP) ainsi qu’avec OVH Cloud en France.

Un avantage différenciant selon Guillaume André : la portabilité des licences. Les organisations peuvent utiliser leurs souscriptions on-premise dans le cloud public sans coût supplémentaire, facilitant les stratégies d’hybridation et limitant les risques de verrouillage.

La question de la souveraineté numérique

Sur le terrain de la souveraineté, Nutanix privilégie une approche pragmatique. Si l’intégration avec les clouds souverains français (Bleu, S3NS) reste en discussion, la société mise sur son partenariat renforcé avec OVH Cloud. Elle accompagne également ses Managed Service Providers (MSP) dans l’obtention de la certification SecNumCloud, comme ITS Integra qui vient de franchir un premier jalon de validation.

« Le maître mot de Nutanix, c’est l’innovation. C’est en permanence proposer les dernières solutions à nos clients. »

L’effet Broadcom-VMware

Sans le dire explicitement, Guillaume André confirme que la hausse des tarifs VMware post-rachat Broadcom a dynamisé les ventes de Nutanix : « Il y a eu une très large augmentation du chiffre d’affaires de Nutanix, une très grosse croissance du nombre de nouveaux clients depuis un an ou deux maintenant. »

La société, qui revendique plus de 30 000 clients dans le monde, ne se positionne toutefois pas uniquement comme une alternative économique. Pour le dirigeant, les organisations cherchent avant tout de l’innovation et de la simplicité opérationnelle plutôt qu’un simple remplacement à moindre coût.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

De l’hyperconvergence à une plateforme ouverte

Nutanix fait évoluer son modèle historique d’hyperconvergence en s’ouvrant au stockage tiers. Des accords stratégiques ont été conclus avec Dell (gammes PowerStore) et Pure Storage, permettant aux clients de continuer à utiliser leurs infrastructures de stockage existantes tout en bénéficiant de la plateforme de gestion Nutanix.

Sur le segment de la containerisation, la solution NKP (Nutanix Kubernetes Platform) a été reconnue par Forrester comme l’un des leaders du marché après seulement un an de commercialisation. Sa capacité à gérer des environnements Kubernetes aussi bien on-premise que dans le cloud constitue un atout différenciant.

Maîtrise des coûts et FinOps

Face aux problématiques de « serveurs zombies » et d’explosion des coûts cloud, Nutanix intègre nativement des outils de visibilité et de gestion des coûts (FinOps) dans sa console de management. Cette dernière couvre l’ensemble des environnements, qu’ils soient on-premise, dans le cloud public, sur hyperviseur traditionnel ou en mode conteneurisé.

La société s’appuie également sur ses équipes de conseil pré et post-vente pour auditer et optimiser l’utilisation des plateformes, avec pour objectif d’éviter le surprovisionnement.

Un Net Promoter Score au-dessus de 90

Nutanix affiche un Net Promoter Score (NPS) supérieur à 90 depuis neuf ans, témoignant d’un niveau de satisfaction client élevé. Ce score repose notamment sur la qualité du support technique, qui propose d’emblée un niveau d’expertise élevé sans passage par des niveaux de support intermédiaires classiques.

Nutanix .Next On Tour Paris se tiendra le jeudi 2 octobre 2025 au CNIT Paris la Défense. Des clients français témoigneront de leurs projets d’hybridation cloud et de migration.