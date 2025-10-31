À l’heure où l’USF célèbre ses 35 ans et engage un nouveau cycle d’actions pour renforcer sa base d’adhérents, construire une nouvelle relation opérationnelle avec SAP France et intensifier le dialogue avec un COMEX SAP de plus en plus centralisateur, nous recevons Gianmaria Perancin, son président. Il est notre « Grand Témoin » de la semaine. L’occasion de prendre le pouls d’une communauté forte de 450 entreprises, 3 700 membres, 30 commissions et 90 partenaires, à un moment charnière pour les DSI.

Négociateur rigoureux, pédagogue et pragmatique, Gianmaria Perancin est un homme d’écoute et médiation à la parole forte et au ton toujours argumenté et documenté bien loin du marketing de circonstance bien trop répandu dans l’univers IT. Figure de la communauté SAP, élu président de l’USF dès 2018 et réélu sans discontinuer depuis, l’hommepréside aussi le réseau mondial des clubs utilisateurs, le SUGEN. Porte-voix des DSI sur la migration vers S/4HANNA, le cloud, les licences et l’IA, il plaide pour des trajectoires métier claires et une gouvernance équilibrée entre SAP et ses clients.

Il est aujourd’hui le Grand Témoin de Guy Hervier. L’occasion de revenir avec lui sur les lignes de fracture qui percutent le quotidien des DSI : incertitudes géopolitiques et économiques, fin programmée du support d’ECC, accélération vers le cloud, montée en puissance de l’IA dans l’écosystème SAP, et enjeu clé de souveraineté. Autant de facteurs qui redessinent les trajectoires SI et exigent des arbitrages rapides, étayés et documentés.

