Avec Crunchy Data, Snowflake muscle son offre IA et joue la carte de la standardisation Postgres pour unifier transactionnel et analytique mais aussi séduire les DSI des secteurs critiques avec une solution à même de damer le pion à son concurrent Databricks qui vient d’avaler le Postgres serverless de Neon.

Snowflake a annoncé, lors de son Summit 2025 qui s’est ouvert cette semaine, la signature d’un accord pour acquérir Crunchy Data, spécialiste américain de l’écosystème PostgreSQL. Le montant de la transaction, non dévoilé, est estimé par une source proche du dossier à environ 250 millions de dollars. L’opération doit encore recevoir le feu vert réglementaire, mais la firme de San Mateo prévoit déjà une version privée de « Snowflake Postgres » dans les prochaines semaines.

Avec cette acquisition, Snowflake entend proposer un moteur PostgreSQL de niveau entreprise directement intégré à son AI Data Cloud, gommant les limites de l’open source en matière de sécurité, de conformité et de gouvernance. Avec une volonté affichée : unifier traitements analytiques et transactions pour accélérer le développement d’agents et d’applications d’IA tout en conservant les garanties attendues par les secteurs régulés.

« Notre vision est d’offrir la plateforme données et IA la plus fiable et complète au monde », déclare Vivek Raghunathan, vice-président ingénierie de Snowflake. « Répondre aux besoins de nos clients qui veulent du Postgres dans le Data Cloud représente une opportunité de marché estimée à 350 milliards de dollars. »

Paul Laurence, cofondateur de Crunchy Data, insiste sur la continuité : « Nous avons bâti Crunchy Data pour devenir la référence Postgres en environnement critique ; rejoindre Snowflake va renforcer la confiance des organisations réglementées. »

Le mouvement s’inscrit dans une série de rapprochements visant à consolider les briques données-IA : Salesforce a récemment absorbé Informatica, ServiceNow s’est offert Data.World, et Alation a intégré Numbers Station.

Surtout, ce rachat répond frontalement à l’acquisition de Neon par Databricks, destinée elle aussi à injecter PostgreSQL dans sa plateforme Data Intelligence.

Le rachat de Crunchy Data démontre une nouvelle à quel point Snowflake et Databricks sont sur de mêmes trajectoires et des visions très similaires qui les amènent désormais à faire évoluer leur data cloud vers des fondations pour l’IA.

Snowflake qui mise sur la robustesse et la gouvernance pour grandes entreprises a donc ici préféré acquérir un acteur déjà bien implanté plutôt que d’absorber une plus jeune pousse ou se lancer dans sa propre distribution PostgreSQL. Car l’expertise de Crunchy Data est notamment reconnue par UPS, SAS ou le département américain de la Sécurité intérieure. Elle apportera à Snowflake des capacités FedRAMP et un outillage avancé (métriques natives, montée en charge automatique, pooling de connexions). De quoi séduire DSI et RSSI cherchant à industrialiser des usages IA tout en conservant un socle PostgreSQL standard et sécurisé.

Snowflake promet de maintenir le support des clients Crunchy Data et de contribuer activement à la communauté Postgres. Reste à voir comment l’écosystème réagira à l’arrivée d’un nouvel acteur intégré mais aussi ce qu’il adviendra de Unistore, la solution actuelle de Snowflake pour unifier données transactionnelles et analytiques.

À lire également :