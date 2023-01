Snowflake a trouvé un accord avec Mobilize.Net pour acquérir sa boîte à outils SnowConvert dédiée à la migration des bases de données vers le cloud.

Pour booster encore l’adoption de sa plateforme d’analyse de données dans le cloud, Snowflake vient d’acquérir la solution SnowConvert éditée par Mobilize.Net. Les deux entreprises travaillaient déjà parfois ensemble. Cet accord fait tomber cette boite à outils dans l’escarcelle de Snowflake.

SnowConvert cherche à simplifier et accélérer les migrations de bases de données de tout type, Teradata, Oracle, SQL Server, Spark, DB2.. vers le plus célèbre des data clouds . « Chez Mobilize.Net, nous effectuons des migrations depuis plus d’un quart de siècle, et nous savons ce qu’il faut faire pour réussir une migration. En conséquence, nous avons créé un outil conçu pour résoudre le problème difficile de toute migration vers Snowflake : SnowConvert » explique son créateur.

L’une des difficultés majeures de ces migrations de bases tient à la nécessaire réécriture du code qu’elles embarquent dans la plupart des cas, comme les procédures stockées et macros. Les outils de SnowConvert prennent en charge la réécriture automatisée de ces sources pour les porter dans le datawarehouse de Snowflake.

Outre ces opérations et la reconstruction des bases de données, SnowConvert transforme aussi les fonctions écrites en Scala et Python, dans le but de faciliter le transfert de ce code vers l’environnement de développement Snowpark de Snowflake. Selon Mobilize.Net, l’automatisation dans la réécriture du code est de l’ordre de 99 %.

Ce rachat s’inscrit dans une stratégie de développement de Snowflake qui a fait différentes emplètes (souvent chez ses partenaires) ces derniers mois à l’instar de Streamlit (une entreprise spécialisée dans le data sharing et le data marketplace) en mars dernier ou encore de Myst (une plateforme IA pour construire, déployer et maintenir des modèles de prévision très précis sur des données de séries chronologiques) en novembre dernier.

À lire également :