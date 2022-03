Pour renforcer sa démarche de plateforme d’Apps dédiées à la Data, Snowflake procède à la deuxième acquisition de son histoire après celle de CryptoNumercis en 2020 et absorbe la startup Streamlit.

Fondée par des vétérans du Machine Learning, Streamlit est une jeune startup dont le projet éponyme est rapidement devenu populaire. Son framework open-source vise à simplifier la création de Web Apps pour explorer les données au travers de modèles de Machine Learning. L’idée consiste à transformer les scripts Python développés par les ingénieurs ML et les data scientists en de véritables applications interactives s’appuyant sur une dataviz moderne voire spectaculaire. Dit autrement, ce framework permet à des Data Scientists de créer en quelques lignes Python de puissantes apps pour interagir très simplement et visuellement avec les données et ceci sans faire appel à des développeurs Front End.

Streamlit avait levé 62 millions de dollars depuis sa création, dont 35 millions de dollars en Serie B en avril 2021. Son succès a été si immédiat qu’à la sortie de la version 1.0 en octobre 2021 elle comptait déjà plus de 700 entreprises utilisatrices dont plus de la moitié du classement Fortune 50. Son aventure entrepreneuriale s’arrête donc là. La startup vient d’être acquise par Snowflake pour 800 millions de dollars ! La clôture de l’acquisition est évidemment soumise à l’obtention des approbations réglementaires requises et à d’autres conditions de clôture habituelles.

Pour le pionnier des entrepôts de données « cloud native », c’est une première acquisition majeure et simplement la seconde acquisition de son histoire après celle de CryptoNumerics en 2020 pour 7 millions de dollars.

Mais l’intégration à venir de ce framework s’inscrit totalement dans la stratégie de Snowflake. L’éditeur pousse depuis plusieurs mois à la création de tout un écosystème d’Apps dédiées à la Data et construites au-dessus de son Data Cloud. Il avait ainsi inauguré en novembre dernier le support de Python au coeur de son environnement de développement SnowPark. Mais la construction de cet écosystème impose de mettre entre les mains des développeurs des outils de Data Science toujours plus puissants et toujours plus simples à mettre en œuvre. Et Streamlit répond parfaitement à cette définition.

« Lorsque Snowflake et Streamlit s’uniront, nous serons en mesure de fournir aux développeurs et aux data scientist un hub unique et puissant pour collaborer avec des données auxquelles ils peuvent faire confiance afin de créer des applications de données de nouvelle génération et de façonner l’avenir de la science des données » explique Benoit Dageville, cofondateur et président des produits de Snowflake.

Ensemble, les deux entreprises veulent offrir aux développeurs les moyens et de créer de nouvelles expériences d’interaction avec les données à l’aide d’outils qu’ils aiment, avec un accès et une gouvernance des données simplifiés.

« Ensemble, nous voulons contribuer à faciliter la création et le partage de belles et puissantes applications de données et, ce faisant, à libérer la valeur de tous les types de données. En combinant la facilité d’utilisation, la flexibilité et la communauté open source de Streamlit avec l’évolutivité, l’étendue des données et la gouvernance de Snowflake, nous allons simplifier la création d’une nouvelle génération d’applications de données » explique Chris Child, Senior Director chez Snowflake dans un billet de Blog.