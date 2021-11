Snowflake, spécialiste de la mise à disposition des données sur le cloud, enrichit son environnement de développement et de test « Snowpark » en intégrant le langage Python, largement utilisé aujourd’hui par les développeurs et les data-scientists.

Parmi les avantages de l’offre mis en avant par l’éditeur, on retiendra :

– L’accélération du rythme d’innovation grâce à la syntaxe familière de Python et l’écosystème florissant de bibliothèques open-source pour explorer et traiter les données là où elles se trouvent.

– L’optimisation du temps de développement en supprimant le temps passé à gérer des environnements Python défaillants grâce à un gestionnaire intégré de dépendances de paquets Python.

– Une confiance et une sécurité accrues via l’élimination des copies non gouvernées des données, tout le code s’exécutant dans un bac à sable hautement sécurisé directement dans Snowflake.

Christian Kleinerman, SVP chez Snowflake, précise que « comme pour Java et Scala, Python est intégré nativement dans le moteur de Snowflake afin que les utilisateurs puissent bénéficier des mêmes avantages en matière de sécurité, de gouvernance et de gérabilité qu’ils attendent ».