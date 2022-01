Inetum, ESN spécialiste du data flow (parfois plus connue sous son ancien nom GFI), renforce son partenariat avec Snowflake et vise le niveau Premier du « Parner Development Program » établit par le créateur du Data Cloud.

Cette collaboration rapprochée avec l’éditeur, dans un premier temps sur le marché français, confère à l’entreprise une maîtrise unique de la solution et de son positionnement.

Inetum a également accéléré la dispense de formations Snowflake Fundamentals et Advanced pour accompagner, via une équipe de plus de 30 consultants, ses clients dans leur mise en œuvre de la solution et leurs projets de migration.

Normann Hodara, General Manager France chez Inetum, confie : « nous souhaitons combiner expertise technologique et approche de Conseil pour favoriser le développement de cas d’usage métier sur les plateformes data du marché ».