Invité de la semaine exceptionnel, Vincent Rouaix nous présente en exclusivité Inetum, le nouveau nom du groupe Gfi dont il est le PDG. Il revient avec Guy Hervier sur ce qui l’a motivé à donner une nouvelle identité à l’une des ESN les plus importantes de l’informatique en France…

Le Groupe Gfi est une ESN phare de l’écosystème numérique français. Pionnier historique du secteur, le Groupe a connu une formidable croissance ces trois dernières années, doublant de taille pour atteindre un CA de 2,3 milliards d’euros avec près de 27 000 employés à travers le monde. À l’heure d’ouvrir une nouvelle de transformation numérique et d’innovations technologiques, le groupe change de nom et d’image pour mieux incarner ce qu’il est devenu et mieux revendiquer son esprit entrepreneurial, ambitieux et de conquête. Il devient INETUM et veut imposer sa vision du « Positive Digital Flow ».

Vincent Rouaix, PDG du groupe explique le pourquoi de ce changement d’identité : « Inaugurer ce nouveau nom est bien plus qu’un accomplissement, c’est un nouveau chapitre pour un groupe qui s’est radicalement transformé en 10 ans. Il doit nous permettre de nous affirmer comme challenger, un leader paneuropéen de référence sur le marché, d’accélérer notre croissance partout dans le monde grâce à notre positionnement d’expert du digital flow, et maximiser notre attractivité auprès de tous les talents, qui constituent un des piliers de notre réussite. En devenant Inetum, le Groupe affirme son ambition de devenir un moteur d’innovation et de co-réussite de nos clients. »

Un nouveau nom pour mieux incarner l’expertise d’un groupe qui a développé et diversifié son offre de solutions et sa présence à l’international, tout en répondant aux nouveaux enjeux des clients et de la société.

La décennie 2020-2030 marque l’entrée du monde des entreprises dans une ère de post-transformation digitale, ce que certains désignent comme la « Transformation 2.0 » portée à la fois par l’Intelligence Artificielle et le flow digital mais aussi par de nouveaux défis sociétaux, techniques et environnementaux.

Pour Inetum, ce flow digital doit être mis au service de la performance et de l’impact positif des entreprises, des organisations et des institutions, sur les femmes, les hommes et l’ensemble de la société. Aider à tirer le meilleur de ce flow digital est la mission d’Inetum pour faire de ce nouveau monde digital un monde de réussite et d’engagement. Une mission qui s’appuie sur un triptyque de proximité-intimité, d’automatisation-industrialisation-digitalisation et de solutions-innovation.

Son PDG, Vincent Rouaix, a accordé à InformatiqueNews et IT For Business une interview exclusive pour expliquer ce changement d’identité, déchiffrer les nouveaux challenges qui attendent son groupe et expliquer les nouveaux défis des entreprises à l’ère du flow digital…